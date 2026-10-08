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Fotbalista Bournemouthu nastoupil za Anglii na počest zemřelého dědečka. Bojoval se zraněním i se slzami

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Alex Scott se během srazu Anglie dozvěděl o smrti dědečka. Neodjel domů, debutoval v Praze proti Česku a o čtyři dny později pomohl rozebrat Chorvatsko.
Fotbalista Bournemouthu nastoupil za Anglii na počest zemřelého dědečka. Bojoval se zraněním i se slzami

Fotbalista Bournemouthu nastoupil za Anglii na počest zemřelého dědečka. Bojoval se zraněním i se slzami

Zdroj: Timmy96/ Public Domain Dedication
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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