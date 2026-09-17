Formule 1 sází na městské tratě a piloti se nudí. Po závodě v Madridu jeden přiznal, že málem usnul za volantem

Když Kimi Antonelli projel 13. září 2026 cílem jako první, nečekal ho jen šampaňské. Čekal ho mikrofon a otázky, na které neexistovala diplomatická odpověď. Madridský okruh MADRING mu dal adrenalin v kvalifikaci, ale v závodě ho nechal trčet v koloně bez jediné reálné šance na útok. „Jsi prostě zaseknutý za autem vpředu,“ shrnul pocit, který sdílel celý peloton. O pár minut později Gabriel Bortoleto na poznámku novináře, že v tiskovém středisku skoro usínali, odpověděl: „Já skoro usnul taky.“ Premiéra Velké ceny Madridu odhalila rozpor, který formule 1 zná, ale dosud nedokázala vyřešit: město umí prodat show, ale ne vždy umí postavit trať, na které se závodí.
Proč Madrid na jedno kolo fungoval a v závodě selhal
Rozdíl mezi kvalifikací a závodem nebyl náhoda. Lando Norris po sobotním tréninku přirovnal MADRING k „Monaku na steroidech“, úzké uličky, minimální tolerance chyb, obrovský adrenalin. Na jedno rychlé kolo to funguje. Problém nastane, jakmile se na trať vypustí dvacet aut najednou.
Technická příčina je konkrétní. MADRING má hodně takzvaných kombinovaných nájezdů do zatáček, kde pilot brzdí a zároveň zatáčí. To znamená málo čistých brzdných zón, tedy míst, kde se dá najet na soupeře, pozdě zabrzdit a přemístit se dovnitř. Max Verstappen to po kvalifikaci řekl otevřeně: v takových místech „nemůžeš předjíždět“. K tomu přidejte snadnou obranu, stačí držet auto uprostřed tratě a útočník nemá kam. A extrémně dlouhá pitlane znamenala, že ani alternativní strategie s extra zastávkou nedávala smysl. Výsledek: nedělní procesí.
Kritika od vítěze a reakce pořadatele
Že si jezdci stěžují na městské tratě, není ve F1 nic nového. Ale intenzita madridské kritiky byla neobvyklá. Antonelli nemluvil o detailech, mluvil o strukturálním problému. Bortoleto zvolil nadsázku, která obletěla svět. A Verstappen varoval už den předtím.
Pořadatelé reagovali rychle. Šéf podniku Luis García Abad v rozhovoru pro Autosport potvrdil, že FIA už určila směr úprav a trať se před ročníkem 2027 přestaví. Přesný seznam změn veřejně nezazněl, ale z veřejně citovaných doporučení se opakují hlavně zásahy do sekce zatáček 5–7, úpravy zatáček 1 a 13 a řešení pitlane. Jarno Zaffelli, původní autor návrhu okruhu, v rozhovoru pro AP ukázal na změněné obrubníky, zrušený štěrkový výběh a neprovedený zásah do radiusu zatáčky 5, tedy na věci, které se od jeho původního projektu odchýlily.
Podle nás by největší efekt pro souboje měla těžší brzdná zóna v zatáčce 5 a kratší pitlane. Kombinace „nepředjedeš na trati“ a „nevyplatí se druhý pitstop“ je přesně to, co madridský závod zabilo.
Monako bez tradice: historické zrcadlo
Madrid není první městský okruh, který dostal po premiéře nálepku „nudný“. Valencie v letech 2008–2011 trpěla stejným syndromem, minimum předjíždění, procesní charakter závodů. Sebastian Vettel po vítězství v roce 2011 sám přiznal, že to „vypadalo jako nudný závod“. Caesars Palace v Las Vegas osmdesátých let je ještě extrémnější případ: F1 sama v retrospektivě připomíná, že se jelo doslova na parkovišti.
A pak je tu Monako. Těžko se předjíždí, závod často rozhodne kvalifikace, a přesto zůstává klenotem kalendáře. Rozdíl? Sedmdesát let tradice, technická výjimečnost tratě a atmosféra, která procesní neděli „vykoupí“. Madrid po první Grand Prix nic z toho nemá. Nabízí moderní infrastrukturu, městskou show a 353 tisíc diváků za víkend, ale sportovní kredit si teprve musí vybudovat.
Proč F1 sází na města navzdory riziku
Komerční logika městských podniků je průhledná a F1 ji ani neskrývá. Madrid byl od začátku prodáván jako vícedenní festival s aktivacemi v centru města a odhadovaným přínosem 450 milionů eur ročně pro místní ekonomiku. Miami má podle F1 přes miliardu dolarů ekonomického dopadu za první tři roky a prodlouženou smlouvu do roku 2041. Las Vegas dostalo desetileté prodloužení po kumulovaném dopadu 3,2 miliardy dolarů.
Nejde jen o vstupenky. Jde o balík město plus turistika plus sponzoři plus globální obraz značky. Paradox sezony 2026 spočívá v tom, že nová pravidla FIA výslovně zavedla takzvaný režim pro předjíždění a slibovala konkurenceschopnější závodění, a přesto Madrid po sportovní stránce selhal právě v tom, co měla moderní pravidla řešit.
Co to znamená pro fanoušky a pro rok 2027
Oficiální ticketový web už propaguje ročník 2027 v termínu 10.–12. září a běží čekací listina na předprodej. Ceny zatím veřejně nejsou. Praktická rada pro ty, kdo zvažují cestu: areál je rozdělen na MADRING North a South bez pěšího propojení mezi sektory, takže špatně zvolená vstupenka zhorší zážitek bez ohledu na kvalitu závodu. Sportovně dávají největší smysl sektory kolem deklarovaných předjížděcích bodů, zatáčky 1, 3, 5 a 13.
Krátkodobě madridská premiéra fanoušky neodradí. Vyprodanost to dokazuje. Riziko je jinde: pokud se vzorec „sobotní show, nedělní procesí“ začne hromadit na více městských tratích, diváci začnou víc oceňovat kvalifikaci než samotný závod. A to je pro formuli 1 problém, který žádný režim pro předjíždění nevyřeší.
Madrid není důkaz, že městské závody nefungují. Je to důkaz, že F1 dnes umí prodat městský event rychleji, než umí navrhnout trať, která opravdu závodí. Rok 2027 ukáže, jestli to dokáže napravit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta