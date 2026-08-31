Forbes spočítal, kolik berou ročně čeští influenceři. Rozdíl mezi prvním a desátým je přes 50 milionů korun

Když Forbes Česko aktuálně zveřejnil šestý ročník žebříčku nejlépe placených youtuberů a streamerů, čísla nepřipomínala jen nějaký ten přivýdělek z internetu. VIP život zaznamenal, že spíš vypadají jako obrat malé až střední firmy.
Celá desítka nejlepších dohromady vydělala korun za jeden rok. Jde o nezdaněné výdělky, nikoli čisté zisky: Forbes nepočítá náklady na produkci, týmy ani marketing, u e-shopů bere hrubý zisk místo tržeb. Přesto je rozpětí mezi špičkou a desátou příčkou tak obrovské, že stojí za to rozebrat, čím přesně vzniká. 320 milionů Jak vypadá celá desítka
Pořadí i částky vycházejí z kvalifikovaných odhadů Forbesu, které redakce sestavila na základě rozhovorů s většinou tvůrců, veřejně dostupných dat a konzultací s agenturami Subscribe a Squad Buzz. Nejde o auditované účetní závěrky, ale o nejpodrobnější dostupný pohled na český influencer byznys.
Pořadí Tvůrce Odhadovaný roční výdělek 1. Ondřej Koběrský 68 mil. Kč 2. FIZIstyle 50 mil. Kč 3. Tary 47 mil. Kč 4. Detektivní parta 33 mil. Kč 5. Agraelus 25 mil. Kč 6. Mikýř 25 mil. Kč 7. Sterakdary 22 mil. Kč 8. MenT 18 mil. Kč 9. Kateřina Frič 17,5 mil. Kč 10. Kluci z Prahy 17 mil. Kč
Tary, MenT a Agraelus se do první desítky dostali ve všech šesti dosavadních ročnících. FIZIstyle pětkrát. Tohle nejsou jednorázové výstřely, je to opakovaný byznys.
Proč finanční influencer poráží hvězdy s miliony sledujících
Koběrský nemá největší publikum v Česku. Má ale nejdražší produkt a nejsilnější opakovaný příjem. Na jeho
OK Akademii je aktuálně přes 6 000 aktivních členů, kteří platí 1 497 korun měsíčně nebo 4 497 korun za tři měsíce. K tomu Patreon, workshopy, investiční aplikace Monery a správa majetku pod značkou Liberon. Forbes jako další příjmový kanál uvádí partnerství s XTB. Sám Koběrský redakci řekl, že jeho roční náklady (tým, produkce, marketing, technologie, provoz všech projektů) se pohybují mezi 18 a 25 miliony korun.
I po odečtení tedy zůstává v řádu desítek milionů. Klíč? Prodává dospělému publiku s vyšší ochotou platit, a to opakovaně, každý měsíc. Srovnejte to s FIZIstylem na druhém místě. Padesát milionů korun, 12,1 milionu odběratelů, úplně jiný model.
Masové dětské publikum, příjmy z YouTube reklamy, vlastní drinky a sladkosti v retailu, merch. Nově i zahraniční diváci díky automatickému dabingu, který YouTube od začátku roku 2026 rozšířil na 27 jazyků. FIZIstyle vydělává objemem a šířkou záběru, Koběrský hloubkou a cenou za zákazníka. Oba přístupy fungují, ale prémiové předplatné škáluje rychleji.
Tary na třetím místě s 38 miliony ukazuje ještě třetí cestu: offline.
Merch, vlastní nápoje a sladkosti, vystoupení po městech, Tary Campy, videovzkazy. Detektivní parta na šestém místě zase staví většinu příjmů na Herohero, placené komunitě, kde fanoušci platí za exkluzivní obsah. Sláva a peníze jsou dvě různé disciplíny
Podle
Influencer monitoru VŠE, reprezentativního výzkumu mezi Čechy ve věku 15 až 34 let, je nejznámějším influencerem v Česku Kovy. Za ním Domi Alagia, Anna Šulcová, Sugar Denny, MenT. Jenže Kovy se do výdělkové desítky Forbesu nedostal; v roce 2024 mu Forbes odhadoval 7 milionů korun. Anna Šulcová v roce 2025 osm milionů. Vstupní práh do letošní první desítky je přitom sedmnáct. Jana Kovářová z VŠE to pojmenovává přímo: vysoká známost ještě nemusí znamenat největší výdělky. Rozhoduje schopnost monetizace na více platformách. Zdroj fotografie: Nextfoto
Kovy i Šulcová stojí hlavně na partnerstvích a domácím publiku, tedy na modelu, který je méně škálovatelný než placená komunita nebo globální YouTube monetizace. Podle Kovářové
se celý český influencer marketing točí kolem šesti miliard korun ročně. Samotná první desítka Forbesu se svými 320 miliony představuje zhruba 5,3 % tohoto trhu. A tempo růstu je strmé: v roce 2021 stačilo na první místo 15 milionů korun. Dnes by ta částka nestačila ani na vstup do první desítky. Co mají společného ti, kdo vydělávají desítky milionů
Napříč žebříčkem se opakuje pět vzorců. Neprodávat jen pozornost, ale vlastní produkt nebo členství: Koběrský s akademií, Detektivní parta s Herohero, FIZIstyle s retailovými produkty.
Nebýt závislý na jedné platformě ani jednom formátu. Rozšířit online publikum do fyzického světa: Tary s kempy a show, FIZIstyle s nápoji v obchodech. Profesionalizovat provoz do podoby týmu a firmy. A pokud to formát dovolí, otevřít si zahraniční publikum.
Kluci z Prahy na desátém místě se 17 miliony ukazují, co se stane, když některý z těchto motorů zpomalí. Forbes u nich zmiňuje, že letos nezopakovali loňský virální úspěch z Paříže. Jejich
anglický kanál Honest Guide jim sice otevírá svět, ale hlavní příjmy zůstávají u YouTube a komerčních spoluprací, tedy u modelu méně diverzifikovaného než u špičky. Propast 51 milionů korun mezi prvním a desátým místem nevypovídá o rozdílu v talentu nebo popularitě. Vypovídá o rozdílu v obchodním modelu, o tom, jestli influencer prodává svou pozornost někomu jinému, nebo ji přeměňuje ve vlastní produkt.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová