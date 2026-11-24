HIV centrum Fakultní nemocnice Ostrava využívá Evropský týden testování na HIV a žloutenky k tomu, aby zpřístupnilo vyšetření co nejširší veřejnosti. Od pondělí 23. do pátku 27. listopadu probíhá bezplatné testování bez nutnosti předchozí rezervace, každý den od 8 do 14 hodin v ambulanci HIV centra na Klinice infekčního lékařství FNO a LF OU. Kampaň, kterou celostátně koordinuje Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, se zaměřuje na posílení prevence a osvěty.
Mimo tento speciální týden testování pokračuje v nemocnici celoročně, každé úterý od 13 do 14 hodin nebo po individuální domluvě. Každé pondělí od 15 do 18 hodin pak v prostorách téže kliniky zajišťuje testování pod dohledem lékaře Česká společnost AIDS pomoci prostřednictvím HIV CheckPointu Ostrava.
Nejčastější cestou přenosu zůstává nechráněný pohlavní styk. Nejvíce ohroženou skupinou jsou muži, kteří mají sex s muži, nicméně podíl přenosů při heterosexuálním styku podle Olbrechtové v posledních letech roste. K nákaze dochází také při sdílení nesterilních jehel a stříkaček mezi uživateli drog.
Samotná infekce HIV zatím léčitelná není, moderní medicína však dokáže pacientům zajistit plnohodnotný život. Pokud je diagnóza stanovena včas a léčba správně dodržována, pacienti se dožívají vysokého věku, mohou pracovat, sportovat i mít zdravé děti. Ve většině případů stačí jedna tableta denně, alternativou je injekční depotní léčba podávaná jednou za dva měsíce v ambulanci.
Centrum eviduje také 90 klientů, kteří si sami hradí preexpoziční profylaxi, označovanou jako PrEP. Jde o medikaci snižující riziko nákazy, již využívají zejména lidé z gay komunity, kteří se vědomě pohybují v rizikových situacích.
Na laboratorní zázemí centra upozorňuje Hana Slepčanová z Ústavu laboratorní medicíny FNO: od začátku roku 2026 do poloviny listopadu tamní pracoviště zpracovalo přes 3 700 vzorků na HIV, přičemž převažoval preventivní screening. Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoci bylo ve stejném období anonymně vyšetřeno dalších 195 klientů. Anonymita přitom může být pro část zájemců klíčová, protože snižuje obavy ze stigmatizace.
Zdroj: FN Ostrava