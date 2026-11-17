Florian Wirtz přepnul Německo do jiné rychlosti. Proti Nizozemsku rozhodl pohyb mezi liniemi
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Florian Wirtz přepnul Německo do jiné rychlosti. Proti Nizozemsku rozhodl pohyb mezi liniemi
Článek byl publikován 17.11.2026 15:15
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