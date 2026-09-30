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Flick vyšachoval hvězdu Barcelony. Balde dostal za celou sezonu pouhých 12 minut, tři velké kluby už čekají

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Levý obránce Barcelony Alejandro Balde spadl z opory na třetí volbu za jediné léto. Manchester United už klepe na dveře.
Flick vyšachoval hvězdu Barcelony. Balde dostal za celou sezonu pouhých 12 minut, tři velké kluby už čekají

Flick vyšachoval hvězdu Barcelony. Balde dostal za celou sezonu pouhých 12 minut, tři velké kluby už čekají

Zdroj: FC Barcelona
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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