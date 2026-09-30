Flick vyšachoval hvězdu Barcelony. Balde dostal za celou sezonu pouhých 12 minut, tři velké kluby už čekají

23. srpna 2026 zveřejnila Barcelona nominaci na ligový zápas s Elche. Jméno Alejandro Balde v ní chybělo. O pár hodin dřív Hansi Flick na tiskové konferenci řekl větu, která celou situaci zarámovala: „Balde není na sto procent.“ Na levou stranu obrany poslal devatenáctiletého Xaviho Esparta, a ten mu to vrátil asistencí na gól Fermína. Tím začal příběh, který se v září proměnil v otevřenou debatu o Baldeho budoucnosti v klubu.
Od opory k třetí volbě za jedno léto
Aby bylo jasné, o jak prudký pád jde, stačí se podívat na čísla. Oficiální profil Barcelony uvádí, že Balde v sezoně 2024/25 nastoupil ke 47 oficiálním zápasům. V ročníku 2025/26 jich bylo 42, z toho 31 v základní sestavě. Nebyl to náhradník, nebyl to hráč na okraji kádru. Byl to levý bek, který pravidelně hrál a měl za sebou i sedm startů za španělskou reprezentaci.
Jenže sezona 2026/27 přinesla zlom. Podle Mundo Deportivo nasbíral Balde po osmi odehraných kolech pouhých 12 minut. Dvanáct. To je méně, než kolik trvá rozcvička.
Co přesně Flick udělal
Flickův zásah nebyl jednorázový impuls, ale série kroků, které Baldeho postupně odsunuly na okraj.
- 22. srpna 2026: Na předzápasové tiskovce Flick otevřeně řekl, že chce u Baldeho vidět přesvědčení bojovat o místo. Zároveň pochválil připravenost Joãa Cancela.
- 23. srpna 2026: Balde se nedostal do nominace na Elche. Na levém beku nastoupil Espart, Cancelo seděl na lavičce jako další alternativa.
- Následující týdny: Balde se sice vrátil do nominace, ale na hřiště se prakticky nedostal. Espart a Cancelo ho v hierarchii přeskočili.
Důležité je, co Flick neřekl. Nemluvil o disciplinárním trestu, nezmínil žádný konkrétní prohřešek mimo hřiště. Jeho slova mířila jinam, na fokus, mentální nastavení, každodenní intenzitu v tréninku. El País napsal, že Flickův vzkaz zněl jasně: „Neříkám ti, abys odešel, ale musíš si srovnat hlavu.“ Sportovní a mentální varování, ne vyhazov.
Proč Espart a Cancelo, ne Balde
Flickova volba nebyla náhodná. Espart je univerzální hráč, oficiální profil Barcelony ho popisuje jako záložníka schopného hrát beka na obou stranách. Proti Elche ukázal intenzitu, kterou Flick u Baldeho postrádal, a přidal asistenci na Fermínův gól. Cancelo zase přináší techniku a zkušenosti, které Flick na tiskových konferencích opakovaně vyzdvihoval.
Baldeho problém podle dostupných zdrojů nespočíval v jedné špatné věci, ale v kombinaci několika: stagnace výkonů v zápasech i tréninku, nižší intenzita oproti konkurentům a nedostatečná soutěživost o místo. Flickův model funguje jednoduše: minulý status nic negarantuje. Rozhoduje, kdo je připravený teď.
Manchester United klepe, ale nesedí forma obchodu
Nejpevněji doloženým zájemcem o Baldeho je Manchester United. Deník AS v srpnu 2026 napsal, že United by preferoval hostování, zatímco Barcelona chtěla přímý prodej bez zpětného odkupu. Tohle není detail, je to zásadní rozpor, který může celý přestup zablokovat.
U dalších klubů, které se v médiích skloňují (Liverpoolu a Juventusu), se srovnatelně konkrétní fázi jednání z otevřených zdrojů potvrdit nepodařilo. Spekulovaný zájem existuje, ale pevná stopa vede zatím hlavně do Manchesteru.
Mundo Deportivo 26. září 2026 napsalo, že leden může být pro Baldeho budoucnost rozhodující. Pokud zůstane třetí volbou na levém beku za Espartem a Cancelem, logika přestupového trhu začne pracovat sama.
Zavřené dveře, nebo pootevřená škvíra
Příběh ale nemá definitivní tečku. AS po vynechání proti Elche informoval, že se Balde vrátil do nominace a chce si místo vybojovat zpět. El País psal, že sportovní ředitel Deco se s Flickem shodli na tom, že si Balde zaslouží novou šanci. Jenže šance a minuty jsou dvě různé věci, a zatím mluví čísla.
Baldeho případ je modelová ukázka Flickova přístupu k řízení kádru. Sedm reprezentačních startů, přes 130 zápasů za Barcelonu za poslední tři sezony, a přesto dvanáct minut na startu nového ročníku. V lednu 2027 se ukáže, jestli ta škvíra ve dveřích stačí k návratu, nebo jestli jimi Balde projde ven.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner