Fleury se pustil do Muradova i OKTAGONu. Tvrdí, že organizace soupeře chrání před odvetouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fleury se pustil do Muradova i OKTAGONu. Tvrdí, že organizace soupeře chrání před odvetou
Šampion UFC Sean Strickland zveřejnil záběry z nehody terénního vozu, který se podle něj při rychlosti...
Frederic Vosgröne už v minulosti několik zápasů zrušil kvůli zdravotním problémům. Karlos Vémola proto po...
Hanka Gelnarová po první profesionální porážce čelí ostré kritice i vulgaritám. Česká bojovnice chyby...
Frankfurt hostí v sobotu 26. září jeden z největších turnajů OKTAGONu roku 2026. České fanoušky čeká hlavní...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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