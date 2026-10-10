Fleury se opřel do vedení Oktagonu. Hlasování o titulový zápas mu přijde podezřelé a chce odpovědi

Štvanice, 1. srpna 2026, druhé kolo, čas 0:19. Tolik stačilo Machmudu Muradovovi, aby Willa Fleuryho dorazil údery a sebral mu pás polotěžké váhy. Odveta vypadala jako hotová věc, mluvil o ní i vítěz. Místo ní ale přišla anketa, ve které měli o hlavním zápase prosincového turnaje v pražské hale rozhodnout fanoušci. Fleury prohrál i tu a dva týdny neřekl nic. Proto redakce MMAmag postavila jeho výčitky vedle dvou oficiálních stránek OKTAGONu: žebříčku bojovníků a karty prosincového turnaje.
Hlasování bylo nesmyslné, tvrdí muž, který ho prohrál
Will Fleury, 37letý irský bojovník vedený českou organizací OKTAGON jako šampion těžké váhy, s bilancí 17-4-0, promluvil 10. října 2026 v rozhovoru pro iSport. Servítky si nebral.
„Komunikace s vedením organizace není vůbec dobrá, vyhlásili to nesmyslné hlasování a nevycházejí mi nijak vstříc,“ řekl Fleury novináři Mariánu Šustrovi. Terčem je anketa, ve které si fanoušci vybírali mezi sjednocením střední váhy a odvetou o pás těžké váhy, tedy mezi zápasem bez Fleuryho a zápasem s ním.
„Byl bych mnohem šťastnější, kdybych dostal šanci zápasit s Muradovem, nebo alespoň s Todevem na Oktagonu 100 v O2 areně.“
Nejvíc ale Fleuryho pálí to, co se podle něj stalo s pořadím bojovníků dva týdny před vyhlášením výsledku.
Čísla, která z ankety dělají jiný příběh
Výsledek zveřejnilo 26. září 2026 Tiscali s odvoláním na hlasování organizace: 53,1 procenta pro duel Jotko vs. Muradov, 46,9 procenta pro odvetu Muradov vs. Fleury. Stejný poměr uvedl den předtím slovenský MMA Fanatik. Rozdíl je 6,2 procentního bodu.
Fleury má pro ten výsledek vlastní vysvětlení. „Dva týdny před vyhodnocením hlasování Jotko vystřelil ze sedmého místa na druhé a mě tím poslali dolů na třetí,“ řekl iSportu. V oficiálním žebříčku bez ohledu na váhovou kategorii, který OKTAGON aktualizoval 30. září 2026 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, opravdu stojí Muradov první, Krzysztof Jotko druhý a Fleury třetí.
Druhá výtka míří na Jotkovu vytíženost. Fleury říká, že Polák zápasil před čtyřmi měsíci. Jotko, šampion střední váhy s bilancí 30-6-0, nastoupil naposledy na turnaji OKTAGON 91 11. července 2026, tedy zhruba tři měsíce před rozhovorem. A pod hlasovacím příspěvkem byly podle Fleuryho stovky komentářů, většina pro něj.
Fleury má ale ještě jednu výtku a ta míří na muže, který ho v srpnu uspal.
Slib, který vydržel měsíc
Machmud Muradov, 36letý uzbecký bojovník, šampion polotěžké váhy a prozatímní šampion střední váhy s bilancí 30-8-0, podle Fleuryho odvetu nejdřív slíbil a pár dní nato slib stáhl. Veřejné stopy ukazují delší interval.
V článku iSport z 2. srpna 2026 redakce MMAmag dohledala pasáž z tiskové konference po turnaji OKTAGON 92, kde Muradov na Fleuryho dotaz na prosinec odpověděl: „Není problém! Já jsem připravený. Stačí, aby mi šéfové zavolali, a já to beru. Aspoň na Vánoce budu moct žrát, když to bude v polotěžké váze.“
O měsíc později, 3. září 2026, mluvil tentýž muž pro tentýž web jinak: „Já už jsem rozhodnutý definitivně. Fleurymu jsem nabídl těžkou váhu. On nechce, tak nechce. Já zase odmítám polotěžkou váhu.“ Mezi oběma výroky neleží pár dní, ale třicet dva. Jádro Fleuryho křivdy ale sedí: slib padl a pak zmizel.
Zbývá otázka, komu taková anketa vlastně slouží.
Anketa jako alibi
Hlasování fanoušků je skvělý nástroj. Pro promotéra. Organizace jím změří zájem, vyrobí si dva týdny debaty zadarmo a výsledek pak může podat jako vůli lidu. Matchmaker nerozhodl, rozhodli jste vy.
Jenže bojovník, který hlasování prohraje, nemá kam jít. Proti prohranému zápasu existuje odveta, proti prohrané anketě existuje jen rozhovor a frustrace. Fleury to ví, a proto mluví o žebříčku a o načasování. To je jediná část příběhu, kde se dá něco doložit.
A právě ta mu dává za pravdu.
Co mu tedy zbývá?
Todev, Fošum a cesta zpátky do pražské haly
Kartu turnaje OKTAGON 100, který se koná 29. prosince 2026 od 17:00 v pražské hale, prošla redakce MMAmag znovu 10. října 2026: hlavním zápasem je Jotko vs. Muradov a Fleuryho jméno na ní není. Zbývají dvě cesty, obě zatím jen ve stavu úvah:
- Lazar Todev, bulharský bojovník s bilancí 14-7-0 a jednička těžké váhy OKTAGONu, nastoupí 31. října 2026 v Mnichově proti Simonu Biyongovi. Fleury počítá s tím, že po výhře ho organizace postaví proti němu.
- Box v malých rukavicích proti Robinu Fošumovi, 36letému českému bojovníkovi s bilancí 2-1-1. Vyzvali ho David Hošek i Fošum, Fleury si vybral druhého: „Fošum je podle mě atraktivnější a nebezpečnější soupeř.“ Fošum má 17. října 2026 v Karlových Varech nastoupit proti Tomáši Klabíkovi.
Proč tak tlačí na pražskou halu, je jasné z jeho vlastní bilance v tomhle místě. Porazil tam 29. prosince 2024 Karlose Vémolu jednomyslným rozhodnutím a 28. prosince 2025 Martina Budaye technickým knockoutem v prvním kole v čase 1:40.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek