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Flashdisk do USB zasuňte pořádně, jinak přijdete o 90 % rychlosti. Test ukázal rozdíl, který vysvětluje roky frustrace

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Test redakce ukázal, že neúplně zasunuté USB úložiště může při zápisu ztratit přes 90 % rychlosti a spadnout na úroveň patnáct let starého standardu.
Červený flash disk na přenos dat

Červený flash disk na přenos dat

Zdroj: pxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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