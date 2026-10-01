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Firma roku Karlovarského kraje vyrábí průmyslové pece, živnostnice roku proutěné kabelky

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Krajské kolo 21. ročníku soutěže Firma roku v Karlovarském kraji má své vítěze. Titul nejlepší firmy získal karlovarský Realistic, výrobce průmyslových pecí a technologických…
261001-firma-roku

261001-firma-roku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 13:30

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