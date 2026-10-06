Finský způsob nakládání okurek jsem zkusila poprvé loni. Po roce jsem otevřela sklenici a okurky byly křupavé jako čerstvé

Existuje mnoho způsobů konzervace okurek, ale jeden z nich vyniká – nakládání ve finském stylu. Podle tohoto receptu se okurky promění v neuvěřitelně aromatickou a křupavou pochoutku, která nepochybně zaujme chuťové pohárky celé rodiny.
Jak připravit okurky na finský způsob
Potřebovat budete jen několik málo ingrediencí. A pokud budete při odměřování a vážení jednotlivých položek opravdu pečliví, pak se vám recept zaručeně povede.
Čerstvé okurky, 2 kg Voda, 1,5 litru Sůl, 60 g Krystalový cukr, 100 g 8% potravinářský ocet, 100 ml Hořčičná semínka, 1 lžička Bobkový list, 3 kusy Jak postupovat při přípravě receptu
Čerstvé okurky ponořte do vody a nechte je asi 2 hodiny namočené. Tento krok pomáhá hydratovat a připravit okurky na nakládání. Po namočení je důkladně omyjte a nakrájejte na 3 až 4 díly podle jejich velikosti. To nejen
napomáhá lepšímu vstřebávání chutí, ale také zlepšuje strukturu hotového výrobku. Ve velkém hrnci o objemu alespoň 4,5 litru smíchejte vodu, kamennou sůl, krystalový cukr, bobkové listy a hořčičná semínka a vytvořte nálev. Přísady dobře promíchejte a hrnec postavte na sporák, aby se směs začala vařit. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete letos vyzkoušet nový recept na nákladné okurky, zkuste to po finsku
Jakmile nálev dosáhne bodu varu, přidejte potravinářský ocet a nechte směs opět přejít do varu. V této fázi opatrně vložte připravené části okurek do horkého nálevu.
Nechte okurky v nálevu asi 4 až 5 minut, nebo dokud nezískají krásný olivový odstín. Po namarinování je vyjměte z hrnce a uložte do předem sterilovaných sklenic ( vyzkoušet můžete třeba ultrarychlý způsob sterilizace). Okurky ve sklenicích zalijte horkým nálevem a dbejte na to, aby byly zcela ponořené. Sklenice pevně uzavřete sterilizovanými víčky. Chlazení a uzavírání sklenic
Vše otočte dnem vzhůru a ujistěte se, že jsou víčka zcela zajištěna. Sklenice zakryjte silným ručníkem a nechte je přirozeně vychladnout. Tento proces chlazení pomáhá vytvořit správné těsnění a uchovat okurky po delší dobu. Po vychladnutí jsou
nakládané okurky finského typu připraveny ke skladování. Skladujte je na chladném a tmavém místě, například ve sklepě nebo chladné spíži, abyste zajistili jejich dlouhou trvanlivost a zároveň zachovali jejich výjimečnou chuť a křupavost. Zdroj fotografie: Pixabay Finský styl konzervace dodá okurkám nevšední lahodnou chuť a báječnou křupavost
Tento způsob konzervace nejen zachycuje podstatu okurek, ale také vytváří chutnou a zdravou pochoutku, kterou si můžete vychutnat během chladnějších měsíců. Ať už si je dopřejete jako samostatnou svačinu, přílohu nebo třeba součást
salátu, určitě vás příjemně překvapí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři