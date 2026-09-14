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Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu

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Nová multifunkční tělocvična v sousedství frýdecko-místecké 2. Základní školy by měla být hotová do konce roku. Nová stavba, která vyšla na více než 106 milionů korun bude mít zelenou střechu a podle vedení města tak bude přínosná pro životní prostředí.
Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu

Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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