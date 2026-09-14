Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Finišuje stavba nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Bude mít zelenou střechu
O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v...
Přes 80 moravskoslezských policistů se v minulém týdnu zapojilo do cvičení, které ověřilo připravenost na...
Ve věku 64 let zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, prohrál boj s rakovinou. Svou fotbalovou...
Na křižovatce ulic Opavská a Čs. armády v Hlučíně dnes začínají stavební práce. Součástí úprav bude nový...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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