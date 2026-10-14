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Finanční gramotnost dětí klesá, testy ve školách čím dál častěji řeší umělá inteligence

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Úroveň finanční gramotnosti u dětí v Česku klesá a tradiční formy testování narážejí na technologické limity. Žáci si při testech stále častěji pomáhají generativní umělou inteligencí. Ukazuje to nejnovější zpráva České školní inspekce a zkušenosti z minulého ročníku Soutěže Finanční gramotnost.
Finanční gramotnost dětí klesá, testy ve školách čím dál častěji řeší umělá inteligence

Finanční gramotnost dětí klesá, testy ve školách čím dál častěji řeší umělá inteligence

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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