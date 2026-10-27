Finalistku smázla 6:1, 6:0 a odvezla si šestý singlový titul. Siniaková zavřela ústa legendě, která ji odepisovala

Neděle 25. října 2026, Morita Tennis Center Utsubo. Za stavu 2:1 v prvním setu ještě nic nenaznačovalo, že finále turnaje Kinoshita Group Japan Open bude jednosměrné. Pak Siniaková vyhrála deset gamů v řadě a za 64 minut zvedla nad hlavu šestou trofej ve dvouhře, první od roku 2023. Výsledek má i druhou rovinu. Jen pár dní předtím totiž bývalá světová jednička ve čtyřhře Rennae Stubbsová veřejně rozebrala, proč Siniaková ve dvouhře nikdy nedosáhla úrovně Barbory Krejčíkové. Na prvním místě jmenovala podání. Česká tenistka neodpověděla slovy, ale přesně tím úderem, který jí kritika vytýkala.
Deset gamů, které nikdo nečekal
Kruegerová přijela do finále s dobrou vizitkou. V Japonsku už jednou triumfovala, v roce 2023 tu vyhrála svůj první titul a v žebříčku stála výš než Siniaková. Na kurtu z toho ale nezbylo nic. Od stavu 2:1 už Američanka nedokázala uhrát ani game.
Statistiky popisují zápas, ve kterém jedna hráčka diktovala a druhá se rozpadala. Kruegerová zahrála 10 vítězných úderů a nasbírala 34 nevynucených chyb. Siniaková měla 16 vítězných úderů a 19 chyb. Hlavně ale nenechala soupeřku dýchat na jejím vlastním podání: podle zápasového centra Tennis.com proměnila šest z osmi brejkbolů a Kruegerová ze sedmi servisních gamů udržela jediný.
Oficiální web turnaje popsal, jak toho Siniaková dosáhla. Hrála hluboko, sílu soupeřky přesměrovávala po lajně a byla přesná do rohů. Kruegerová, hráčka postavená na tvrdém úderu, tak nedostala příležitost výměny řídit. Zbyla jí jen netrpělivost. A ta se ve finále trestá nejrychleji.
„Myslím, že jsem odehrála opravdu dobrý zápas. Všechno šlo mým směrem, měla jsem hodně sebevědomí a jsem pyšná na to, jak jsem hrála,“ řekla Siniaková podle oficiálního webu WTA. Pořadatelům ještě dodala, že titul na konci sezony jí vlil důvěru a ukázal, že takové zápasy umí odehrát.
Ósaka pro ni navíc není náhodné místo. V roce 2012 tu vyhrála juniorský turnaj Osaka Mayor’s Cup. Pořadatelé tak mohli psát o návratu na vrchol po čtrnácti letech.
Servis, který měl být slabinou
Stubbsová, která ve čtyřhře vládla světu a později trénovala Serenu Williamsovou i Karolínu Plíškovou, odpověděla 19. října na síti X na dotaz fanouška. Ten se ptal, proč Siniaková nedokázala ve dvouhře to, co její dlouholetá deblová parťačka Krejčíková. Odpověď byla stručná: „Hlavně její servis. A čtyřhra je jiná hra, navíc tam má vedle sebe partnerku, která ji uklidní.“
Nešlo o absolutní odsudek. Stubbsová pojmenovala dva limity: technický a psychický. Podání, které nedává dost levných bodů, a samostatnost, kterou ve dvouhře nikdo nenahradí. Obě teze se v tenisovém světě o Siniakové opakují léta. Proto jejich načasování vyznělo tak ostře.
Finále v Ósace ukázalo opak. Siniaková trefila 64 procent prvních servisů, po prvním podání uhrála 76 procent bodů a po druhém 62 procent. Proti sobě měla za celý zápas jediný brejkbol a všech šest servisních gamů udržela. Dvaašedesát procent po druhém podání je číslo, za které by se nemusela stydět ani hráčka z první desítky.
Podle nás to Stubbsovou nevyvrací úplně. Jeden zápas, byť finálový, nesmaže několik sezon dat. Platí ale, že v nejdůležitějším singlovém zápase roku nebyl servis Siniakové slabinou, ale oporou. A druhou tezi, tu o partnerce, která ji uklidní, vyvrátila ještě názorněji: v Ósace hrála jen singl. Nikdo vedle ní nestál.
Veřejnou reakci Stubbsové po finále jsme v dostupných zdrojích nedohledali.
Týden, který přepsal celou sezonu
Do Japonska Siniaková nepřijížděla ve formě. Ve dvouhře měla za rok 2026 bilanci 15 výher a 18 porážek a v žebříčku jí patřilo až 86. místo. Pak přišel týden, ve kterém v posledních čtyřech zápasech ztratila dohromady čtrnáct gamů:
|Kolo
|Soupeřka
|Výsledek
|2. kolo
|Magda Linetteová
|6:4, 6:1
|čtvrtfinále
|Stoianová
|6:1, 6:2
|semifinále
|Katie Boulterová
|6:1, 6:4
|finále
|Ashlyn Kruegerová
|6:1, 6:0
Čtyři zápasy, čtyřikrát první set 6:4 nebo lépe. Taková dominance se na turnajích WTA 250 nevidí často ani u nasazených favoritek.
Pondělní žebříček z 26. října to promítl do čísel. Siniaková poskočila o 37 příček na 49. místo a vrátila se do první padesátky. Ta je důležitější, než se zdá: zaručuje přímý vstup do hlavních soutěží velkých turnajů a lepší pozici na přihláškových listinách. Grandslamové nasazení ale zatím nepřináší. Nasazených je na grandslamech 32, Siniaková tak může na hráčku z elitní skupiny narazit hned v prvním kole.
Pro srovnání s minulostí: v roce 2025 hrála semifinále v Kluži a Soulu, čtvrtfinále tisícovky ve Wu-chanu a vyhrála turnaj WTA 125 ve Varšavě. Rok předtím se dostala do dvou finále WTA. Ósaka tedy nenavazuje na stabilní formu. Je to prudký zlom po roce, který se jí ve dvouhře nepovedl.
Deblová královna, která umí i singl
Proč tedy kolem Siniakové pořád panuje představa „jen deblistky“? Protože její deblová čísla zastiňují všechno ostatní. Má 39 titulů ve čtyřhře, z toho podle profilu WTA 12 grandslamových, a je světovou jedničkou. Vedle toho působí šest singlových titulů a kariérní maximum na 27. místě skoro nenápadně. Přitom by na ně byla hrdá většina hráček okruhu.
|Hráčka
|Singlové tituly
|Maximum ve dvouhře
|Největší singlový úspěch
|Kateřina Siniaková
|6
|27. místo
|tituly WTA 250
|Samantha Stosurová
|9
|4. místo
|vítězka US Open 2011
|Sara Erraniová
|9
|5. místo
|finále Roland Garros 2012
Srovnání s Australankou a Italkou, dalšími bývalými deblovými jedničkami, ukazuje, kde leží hranice. Stosurová i Erraniová dokázaly převést deblový cit do grandslamového singlového průlomu. Siniaková zatím ne. Ve čtyřhře je historicky výš než obě, ve dvouhře zůstává o patro níž.
Domácí kontext je ještě názornější. V aktuálním žebříčku je Karolína Muchová sedmá a Linda Nosková devátá. Dál následují Marie Bouzková (24.), Nikola Bartůňková (29.) a Sára Bejlek (32.). Barbora Krejčíková, se kterou je Siniaková srovnávána nejčastěji, je 46. Po Ósace ji tedy od bývalé parťačky dělí jen tři místa. Krejčíková má ovšem za sebou grandslamové tituly ve dvouhře a výrazně vyšší kariérní strop. Srovnání, které otevřela Stubbsová, se tak netýká aktuálního pořadí, ale toho, kam až která z nich dokázala dosáhnout.
Záhada Siniakové podle nás nespočívá v tom, jestli umí hrát singl. Ósaka to potvrdila jednoznačně. Otázkou zůstává, proč takové týdny nepřicházejí častěji.
Kde se Siniaková ukáže teď
Odpověď začne hledat okamžitě. Z Japonska se přesunula do čínského Kantonu, kde se od 26. října do 1. listopadu hraje Guangzhou Open na tvrdém povrchu. V prvním kole ji čeká Thajka Lanlana Tararudeeová.
Každá výhra tam má i žebříčkovou cenu. Siniaková je 49. s 1 114 body a padesátá Magdalena Fręchová má 1 110. Čtyři body jsou v tenisovém žebříčku prakticky nic. Pokud chce uzavřít sezonu v první padesátce, nemůže si v Číně dovolit rychlý konec. Bude to také první test, jestli forma z Ósaky vydrží i bez turnajové euforie a v jiných podmínkách.
Pak už se vrátí do role, ve které je nezpochybnitelná. S Taylor Townsendovou se kvalifikovala na Turnaj mistryň v Indian Wells, který se koná od 8. do 15. listopadu. Pro dvojici jde o třetí společnou účast v řadě, pro Siniakovou o osmou za sebou. Zápasy WTA včetně Turnaje mistryň vysílá v Česku CANAL+, k dispozici jsou také v aplikacích CANAL+ a Skylink Live TV.
V Indian Wells bude mít Siniaková znovu vedle sebe partnerku, která ji podle Stubbsové uklidňuje. V Ósace ji nepotřebovala. Na kurtu tam byla sama, s podáním, které nikdo nebral vážně, a s deseti gamy v řadě, které teď nikdo nemůže přehlédnout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář