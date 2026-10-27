Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Finalistku smázla 6:1, 6:0 a odvezla si šestý singlový titul. Siniaková zavřela ústa legendě, která ji odepisovala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kateřina Siniaková ovládla turnaj v Ósace a Ashlyn Kruegerovou ve finále deklasovala 6:1, 6:0. Necelý týden poté, co jí Rennae Stubbsová vytkla servis.
Finalistku smázla 6:1, 6:0 a odvezla si šestý singlový titul. Siniaková zavřela ústa legendě, která ji odepisovala

Finalistku smázla 6:1, 6:0 a odvezla si šestý singlový titul. Siniaková zavřela ústa legendě, která ji odepisovala

Zdroj: Český olympijský tým
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:51

Reklama
Další články z SportyŽivě
Mourinho chce přetáhnout klíčového hráče Liverpoolu do Realu Madrid. Reds už hledají náhradu
Mourinho chce přetáhnout klíčového hráče Liverpoolu do Realu Madrid. Reds už hledají náhradu
Kane získal Zlatý míč, ale Čech mu dal až 10. místo. Hrabě prozradil, koho považuje za nejlepšího fotbalistu světa
Kane získal Zlatý míč, ale Čech mu dal až 10. místo. Hrabě prozradil, koho považuje za nejlepšího fotbalistu světa

Harry Kane převzal v Londýně Zlatý míč. Český porotce Stanislav Hrabě ho ale zařadil až na desáté místo a...

Vaclík ukázal, co se dělo na Camp Nou před El Clásickem. Takový pohled běžný divák z televize nezná
Vaclík ukázal, co se dělo na Camp Nou před El Clásickem. Takový pohled běžný divák z televize nezná

Bývalý brankář Sevilly Tomáš Vaclík vyrazil se štábem Nova Sportu na Camp Nou. Ukázal El Clásico, jak ho...

Rekordní návštěva v O2 areně viděla nezáživný zápas. Pak přišlo prodloužení a Blümel elegantně zaskočil gólmana Olomouce
Rekordní návštěva v O2 areně viděla nezáživný zápas. Pak přišlo prodloužení a Blümel elegantně zaskočil gólmana Olomouce

Do O2 areny přišlo 15 939 diváků, nejvíc v sezoně. Sparta proti poslední Olomouci dlouho tápala, rozhodl až...

Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí
Kompany skolaboval na tréninku a odvezl ho vrtulník. Bayern tvrdí, že trenér pracuje do noci a málo spí

Vincent Kompany zkolaboval 23. října u tréninku rezervy Bayernu. Klub mu návrat neodpočítává podle dnů, ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.