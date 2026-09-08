Filozofická fakulta UK chystá velkou reorganizaci, studenti protestují

Filozofická fakulta UK chystá velkou reorganizaci, studenti protestujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
filda, filozofická fakulta, univerzita karlova
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Liberecký kraj zažívá stavební boom, který nemá v posledních patnácti letech obdoby. Za první pololetí...
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