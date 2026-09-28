Filmoví fajnšmekři zajásají. Nova Cinema dnes v podvečer vytáhne absolutní český klenot

Sváteční podvečer je jako stvořený pro mimořádný film. Sledujte osud muže nepatrného vzrůstu s obrovskými ambicemi, který se touží vyšvihnout ze samotného dna na absolutní vrchol.
Jeho cesta skrze luxusní hotely a bizarní setkání s mocnými je však lemována podivným prokletím. Kdykoliv dosáhne vytouženého štěstí, zasáhne neúprosný osud a uvrhne ho do ještě většího neštěstí. Co se skrývá za tajemstvím jeho neustálých pádů?
Hrabalův pikolík a jeho posedlost bohatstvím
Nyní nastává čas odhalit legendární dílo. Jedná se o film Obsluhoval jsem anglického krále z roku 2006, který režíroval oscarový tvůrce Jiří Menzel. V hlavních rolích excelují Ivan Barnev jako mladý Jan Dítě a Oldřich Kaiser jako jeho starší já.
V dalších nezapomenutelných rolích se představují Julia Jentsch jako Líza, Martin Huba v roli vrchního Skřivánka, Marián Labuda jako Walden, Milan Lasica v roli profesora a Josef Abrhám jako hoteliér Brandejs. Snímek vznikl na motivy slavné novely Bohumila Hrabala.
Hlavní hrdina prochází bouřlivými dějinami dvacátého století jako tichý pozorovatel i aktivní účastník. Jeho hnacím motorem je touha vyrovnat se těm nejbohatším a nejmocnějším. Každý jeho úspěch je však vykoupen okamžitým pádem, což vytváří fascinující životní paradox.
Zlatý servis za miliony a digitální ochlupení
Natáčení provázela řada neuvěřitelných detailů a technologických výzev. Při natáčení scén s habešským císařem byl použit skutečný historický zlatý jídelní servis. Tento unikát, který dostal rakouský kníže Klemens von Metternich darem od města Paříže, je běžně uložen na zámku Kynžvart.
Filmaři tak pracovali s nevyčíslitelnou historickou hodnotou přímo na place. Další kuriozita se pojí s natáčením scén u bazénu s nahými modelkami. Ty totiž na plac dorazily kompletně vyholené, což však v období druhé světové války nebylo zvykem.
Tvůrci museli chybějící ochlupení modelkám dodatečně dodělat pomocí digitálních triků v postprodukci. Naopak scéna s německými vojáky bez končetin u bazénu byla zcela reálná. Jiří Menzel do těchto rolí obsadil skutečné tělesně postižené lidi a invalidy, nikoliv maskované herce.
Oscarová lež a incident s proutkem na festivalu
Kolem filmu dodnes koluje několik mýtů, které je třeba uvést na pravou míru. Mnoho lidí věří, že snímek získal nominaci na Oscara. Skutečnost je však taková, že byl Českou filmovou a televizní akademií pouze vyslán jako národní kandidát v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, ale do finálního výběru Americké akademické poroty nepostoupil.
Zcela pravdivá je naopak divoká historka z karlovarského festivalu z roku 1998. Režisér Jiří Menzel tam tehdy veřejně sešvihal proutkem producenta Jiřího Sirotka. Tento trest za neetické chování ohledně přeprodeje autorských práv na Hrabalovo dílo stálo Menzela pokutu od policie za výtržnictví.
Překvapením pro diváky bývá také fakt, že habešského císaře nehrál muž, nýbrž americká zpěvačka a herečka Tonya Graves.
Rekordní tržby a nadšení diváků
Snímek se stal obrovským diváckým hitem a jeho produkce byla na české poměry mimořádně nákladná. Rozpočet filmu se vyšplhal na úctyhodných 84 450 000 Kč. Investice se však vyplatila, protože do tuzemských kin přilákala celkem 861 495 diváků.
Celkové tržby v České republice dosáhly fantastické částky 81 869 175 Kč, což potvrdilo mimořádný divácký zájem.
Režisér Jiří Menzel se netajil tím, jak hluboký vztah k celému tématu měl: „Chtěl jsem natočit film o muži, který na konci svého života hledá obrazy času, který prožil. O muži, jenž toužil naplnit za každých okolností svůj život bohatstvím,“ uvedl tehdy Menzel. Tento vnitřní zápas o lidskou důstojnost tvoří samotné srdce celého vyprávění.
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek, který v sobě spojuje humor, nostalgii a hluboké lidské osudy. Snímek můžete sledovat na televizní stanici Nova Cinema v pondělí 28. září 2026 v 17:25.
Zdroje článku: csfd.cz, medium.seznam.cz, g.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá