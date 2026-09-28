Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Filmoví fajnšmekři zajásají. Nova Cinema dnes v podvečer vytáhne absolutní český klenot

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si velkolepé drama s rozpočtem přes 84 milionů, které vidělo v kinech přes 860 tisíc diváků, kde se mísí romantika s válečnou hrůzou a humor s lidským traumatem. Snímek plný luxusních hotelů, nahých modelek a nádobí z ryzího zlata. Uhádnete, o jaký český klenot jde?
Filmoví fajnšmekři zajásají. Nova Cinema dnes v podvečer vytáhne absolutní český klenot

Filmoví fajnšmekři zajásají. Nova Cinema dnes v podvečer vytáhne absolutní český klenot

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží
Do Česka zavítá babí léto. Dagmar Honsová prozradila, jak dlouho se zdrží
Kolik peněz by měl muž utratit, aby udělal dojem na ženu? Vědci spočítali přesnou částku
Kolik peněz by měl muž utratit, aby udělal dojem na ženu? Vědci spočítali přesnou částku

Večeře, sklenička, kino, květiny nebo třeba víkendový výlet. Muži někdy utrácejí za ženu podstatně víc, než...

Proč hotely používají v pokojích bílé povlečení. Roli v tom hraje psychologie i ekonomika
Proč hotely používají v pokojích bílé povlečení. Roli v tom hraje psychologie i ekonomika

Sněhobílé ložní prádlo a ručníky se staly symbolem hotelového pokoje. Co stojí za touto globální normou a...

Měl protáhlý obličej a vysoké čelo. Vědci vymodelovali podobu svatého Václava
Měl protáhlý obličej a vysoké čelo. Vědci vymodelovali podobu svatého Václava

Robustní válečník na koni, symbol síly a odvahy. Tak ho známe z náměstí. Mezinárodní tým vědců ale ukázal,...

Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech
Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech

Odešla za hranice jako čtyřicetiletá vdova s dětmi a hypotékou. Slibovala si pár měsíců výdělku, nakonec...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.