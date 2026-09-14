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Filmové návraty s největší prodlevou. Na tato pokračování se čekalo nejméně tři dekády

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Do kin právě vstupuje Magická posedlost 2 (Practical Magic 2), které to od premiéry prvního dílu zabralo pouze 28 let. Nemusíte být citlivými detektory ironie, abyste pochopili, že některá filmová pokračování si zkrátka dávají načas, respektive jejich tvůrci a především studia, která musí udržovat byznysmodel v chodu stůj co stůj. Sahají proto k různě koncipovaným sequelům i po třiceti a víc letech, což je nešvar, který se nám rozmohl zejména v posledních dvou dekádách. Níže se dočtete o deseti franšízových filmech, mezi nimiž a jejich předchůdci zeje největší časová propast.
Filmové návraty s největší prodlevou. Na tato pokračování se čekalo nejméně tři dekády

Filmové návraty s největší prodlevou. Na tato pokračování se čekalo nejméně tři dekády

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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