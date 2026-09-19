Filmař Jákl navrhl zahradu u chalupy sám, bez architekta. Obří bazén zapuštěný do svahu je větší než celý dům a zvenku ho nikdo nevidí

Když štáb TV Barrandov dorazil na svažitý pozemek poblíž Příbrami, kamera zachytila obraz, který se do běžné chatařské škatulky vejde jen stěží. Nevelká chalupa ustupuje do pozadí a dominantu přebírá zahradní kompozice: terasy, skalka, venkovní krb, posezení s malou chatkou a především zapuštěný bazén, o němž sám Jákl řekl, že je „pomalu větší než samotná chalupa“. Režisér, producent a bývalý kaskadér tu nepředvádí luxus. Skládá prostor po funkcích, po scénách, podobně jako na place.
Proč filmový režisér kreslí zahradu místo architekta
Jákl opakovaně přiznává, že ho architektura fascinuje. „Hrozně by mě bavilo být architekt,“ prohlásil v jednom z rozhovorů. Na chalupě tuhle zálibu realizuje beze studu a bez formálního vzdělání v oboru. Skalku vymodeloval sám, nakreslil malou chatku u posezení i venkovní krb. Podle novějších mediálních rešerší přidal vlastní koncept terasy a podílel se i na návrhu bazénu zasazeného do stráně.
Česká chatařská tradice přitom svépomocné projekty zná důvěrně, desítky let si chalupáři navrhovali stavby podle příruček, vzorů a intuice. Výjimečnost Jáklova počinu spočívá v měřítku a technické odvaze. Zatímco průměrný víkendový kutil staví pergolu nebo ohniště, příbramský pozemek dostal ucelenou zahradní režii, kde každý prvek na sebe navazuje.
Jak zapustit bazén do stráně, aby krajinu nerušil
Motivace pro zapuštění vodní plochy do svahu zněla prostě: „Nechtěl jsem gumový bazén nahoře,“ vysvětlil Jákl s tím, že by taková věc rušila okolní prostředí. Řešení, jak ho „zakopat do stráně“, označil za komplikované. A po technické stránce oprávněně.
U svahových realizací se horní hrana bazénu schová do terénu a pohledově dominují okolní terasy, zeleň a přírodní reliéf. Montážní podklady výrobce Poolplast ukazují, že i u standardního zapuštěného bazénu musí být výkop výrazně větší než samotná vana, počítá se se štěrkovým podložím, armovanou betonovou deskou, technologickou šachtou a potrubními rozvody. Na svažité parcele k tomu přibývají drenáže, statické zajištění proti tlaku zeminy a nezřídka i samostatná opěrná zeď. Prakticky: co vypadá jako elegantní vodní hladina v zeleni, pod povrchem skrývá stavbu srovnatelnou s menším rodinným domem.
Kdy bazén projde bez povolení a kdy hrozí milionová pokuta
Podle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj z června 2026 platí jednoduchý práh: bazén do 40 m² na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, vzdálený alespoň 2 metry od hranice pozemku, spadá mezi drobné stavby. Cokoliv nad tento limit už vyžaduje povolení záměru. Portál veřejné správy připomíná, že realizace bez potřebného povolení může přinést sankci až 2 miliony korun.
U svahových parcel vstupují do hry ještě terénní úpravy, opěrné konstrukce a soulad s územním plánem, každý z těchto bodů může posunout jinak „drobnou“ stavbu do režimu, kde bez úřadu nepohnete ani rýčem.
Chalupa jako protiváha hollywoodského tempa
Na letošním jubilejním 60. ročníku karlovarského festivalu Jákl prozradil, jak vypadá jeho pracovní rytmus: léto řeší přes videohovory, zimu tráví pracovně v teplejších destinacích, mezi Prahou, New Yorkem a Los Angeles pendluje podle aktuálních projektů s Markem Wahlbergem, Mickeym Rourkem či Jessicou Albou. Přesto tvrdí, že 90 procent času stráví v Česku. A červený koberec aktivně nevyhledává.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková