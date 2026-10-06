Filip Turek zasadil prezidentovi další tvrdý úder: Za pomocí slovenského ministra se trefil do černého

Filip Turek zasadil prezidentovi další tvrdý úder: Za pomocí slovenského ministra se trefil do černéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Filip TurekZdroj: Fotografie: NextFoto
Článek byl publikován 06.10.2026 11:47
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