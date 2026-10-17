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Filip Turek oslavil 41. narozeniny bizarním videem: Jeho gesto pobouřilo hromadu voličů a mnozí žádají vysvětlení

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Filip Turek oslavil 41. narozeniny videem na Instagramu. Vedle gratulací znovu přišla i kritika jeho vystupování a připomínka posledních kauz.
Fotografie Filipa Turka

Fotografie Filipa Turka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Filip Turek na setkání k 9. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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