Fíky na stromě odmítají dozrát? Většina pěstitelů netuší, že míza teče špatným směrem. Náprava zabere pět minut

Představte si fíkovník v plném letním rozpuku. Výhony se prodlužují, listy přibývají, špičky větví jsou měkké a šťavnaté. Jenže v paždí listů visí tucet zelených plodů, které tvrdohlavě odmítají zvětšit objem, změknout a dosladit. Problém většinou nespočívá v nedostatku vody ani v chybějícím hnojivu. Terminální pupen na konci každého letorostu drží takzvanou apikální dominanci, produkuje auxin, rostlinný hormon, který přikazuje stromu investovat do prodlužování výhonu. Plody sedící níže na větvi tak zůstávají v pořadníku. Pěstitelé tomu říkají, že „míza teče špatným směrem“. Botanicky přesnější formulace zní: strom upřednostňuje vegetativní růst před generativním dozráváním. A právě tady vstupuje do hry jednoduchý letní zásah, o kterém se v českých návodech překvapivě málo mluví.
Proč fíkovník v českém létě plýtvá silou na listy místo plodů
Fíky na letošním dřevě vznikají postupně od báze výhonu směrem ke špičce. Čím déle vrchol pokračuje v růstu, tím víc asimilátů spotřebuje sám na sebe, a tím méně zbývá pro už nasazené plody. V teplých oblastech jižní Evropy to obvykle nevadí: sezóna je dostatečně dlouhá, aby dozrály i pozdě založené plody. V českých podmínkách ale každý týden navíc rozhoduje. Průměrná červencová teplota v Jihomoravském kraji dosahuje podle
ČHMÚ kolem 21,2 °C, zatímco v Libereckém kraji jen 17,5 °C. Srpnové rozdíly jsou obdobné. Strom, který v polovině srpna stále tlačí bujné konce, jednoduše nestihne dovést úrodu do zralosti dřív, než přijdou chladné noci.
K tomu přistupují další faktory, které vegetativní tah zesilují:
Přebytek dusíku – silné dusíkaté hnojení oddaluje dozrávání a snižuje kvalitu plodů. Strom doslova přepne do režimu „víc listů, víc dřeva“. Kolísavá zálivka – nepravidelná vláha vyvolává stres, po kterém fíkovník reaguje dalším vegetativním výrůstem. Zahuštěná koruna – málo světla uvnitř koruny brzdí fotosyntézu v listech, které mají zásobovat plody. Pozdní nebo nevhodná odrůda – některé kultivary v krátkém středoevropském létě jednoduše nestihnou dozrát. Jak vypadá pětiminutové letní pinzování krok za krokem
Zásah je překvapivě prostý. Na každém letošním letorostu, který stále aktivně přirůstá, zaštípněte nebo vylomte měkkou špičku po pátém až šestém listu. Řežete výhradně do zeleného, čerstvého přírůstku, do starého dřeva se v létě nepouštějte. U kompaktního keře s desítkou aktivních vrcholů je práce hotová za pár minut.
Tři signály, že nastal správný okamžik:
Na letošních výhonech už jsou v paždí listů zřetelně nasazené plůdky. Špičky výhonů zůstávají měkké a viditelně se prodlužují. Nový přírůstek dosáhl zhruba pěti až šesti listů.
Prakticky řečeno: strom ještě roste, ale úroda na něm už visí. Přesně v tomto momentu dává smysl vegetativní tah přibrzdit.
Proč samotný draslík nedozrávání nevyřeší
Mezi pěstiteli koluje rada „přidej draslík a fíky dozrají“. Draslík skutečně ovlivňuje sladkost, velikost a celkovou kvalitu plodů, to potvrzují i odborné materiály
University of California. Jenže draselné hnojivo neodstraní příčinu problému. Pokud strom dál investuje do prodlužování výhonů, žádná dávka draslíku nepřekoná konkurenci terminálního pupenu. Draslík funguje jako doplňková páka, zlepšuje kvalitu plodů, které už mají šanci dozrát. Hlavní pákou zůstává zastavení bujného růstu.
Nejúčinnější kombinace pro aktuální sezónu vypadá takto: provést pinzování, omezit nebo zcela vysadit dusíkaté přihnojování od poloviny léta a držet rovnoměrnou zálivku bez extrémních výkyvů. Draslík pak přidávat jako podporu kvality, nikoliv jako záchranu úrody.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat, když jste termín pinzování promeškali
Pokud čtete tyto řádky ve chvíli, kdy špičky výhonů už zdřevnatěly, pak vězte, že hluboký řez situaci nezlepší. Naopak hrozí poranění, únik latexu a vstupní brána pro choroby. Zbývá vytěžit maximum z toho, co strom nabízí: zajistit plné oslunění, udržovat stabilní vláhu a nechat strom soustředit zbývající síly na největší a nejpokročilejší plody.
U fíkovníku, který po tuhé zimě obrážel pouze od kořenů, bývá situace složitější. Nové jarní výhony často nestihnou v daném roce dovést plody do plné zralosti, a to ani při bezchybném letním managementu. V takovém případě je rozumnější připravit strom na příští sezónu: udržet zdravou korunu, omezit dusík a na podzim chránit nadzemní části před mrazem.
Důležitý detail pro netrpělivé: nezralé, tvrdé zelené fíky po utržení nedozrávají spolehlivě jako rajčata. Sklízejte až ve chvíli, kdy plod zřetelně zvětší objem, sklopí se na stopce a mírně povolí pod prsty.
Které odrůdy v Česku reagují na letní zásah nejcitelněji
Tvrdá srovnávací data z českých pokusných stanic chybí. Z tržní nabídky tuzemských zahradnictví i pěstitelských diskuzí ale vyplývá, že nejrozšířenějším kultivarem zůstává Brown Turkey, odrůda široce adaptovaná na mírný pás, spolehlivá a dostupná prakticky v každém
specializovaném zahradnictví. Pro chladnější lokality se doporučují Chicago Hardy, Michurinska 10 nebo Ronde de Bordeaux.
Podle nás má letní pinzování největší přínos u bujně rostoucích odrůd s hlavní úrodou na letošním dřevě, které v českém klimatu dozrávají na samé hranici sezóny. U dvouúrodových (biférních) kultivarů stojí za zvážení, zda se vyplatí honit obě vlny; první úroda (breba) sedí na loňském dřevě a v našich podmínkách ji často zničí pozdní mrazy. Soustředit síly na jedinou, ale kvalitní hlavní úrodu bývá pragmatičtější strategie.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková