Fíkovník zatím nebalte: Kdo ho zakryje moc brzy, na jaře se nedočká fíků

Sousedé už balí fíkovníky do textilie a vy přemýšlíte, jestli nejste pozadu? Klidně ještě počkejte. Zakrýt fíkovník v říjnu je jedna z nejčastějších chyb, kterou zahrádkáři dělají ze samé péče. Rostlina pod krytem v tuhle dobu nemrzne, ale dusí se.
Fíkovník pochází ze Středomoří a Blízkého východu, plně mrazuvzdorný tedy není. Přesto je odolnější, než se zdá. Starší, dobře zakořeněné keře krátkodobě zvládnou i −10 až −15 °C. Nebezpečné pro ně jsou hlavně dlouhé mrazy, studený vítr, promrzlé kořeny a vlhko. Právě to poslední si přitom lidé při předčasném balení přivodí sami. Špatně zazimovaný fíkovník zimu často přežije, na jaře ale pomalu raší a fíků nasadí málo nebo vůbec žádné.
Proč ho nechat co nejdéle
Během října fíkovníku listy postupně žloutnou a opadávají. Není to známka nemoci, ale přirozená příprava na zimu: rostlina si v té době stahuje sílu z listů do větviček, kmínku a kořenů. Pokud ji zabalíte, nebo v případě nádoby přenesete dovnitř, ještě se zelenými listy, opadají jí až v teple a v tmě a fíkovník o tuhle zásobu přijde.
Druhým důvodem je vlhko. Když fíkovník zakryjete už při teplotách kolem 5 až 10 °C, pod textilií se zapaří a může začít plesnivět. Venku proto nechte rostlinu, dokud neopadá většina listů a noční teploty se nezačnou blížit k nule. U nás to obvykle vychází na konec listopadu až začátek prosince. Hlídejte si předpověď a balte až ve chvíli, kdy se ohlašují skutečné mrazy.
Jak zazimovat fíkovník: Grafika Chat Day
Jak ho pak zabalit
Ke kořenům přihrňte 20 až 30 centimetrů mulčovací kůry. Korunu vzrostlého keře obalte jednou nebo dvěma vrstvami bílé netkané textilie o gramáži 23 až 50 g/m², podle toho, jak silné mrazy u vás bývají. Mladý fíkovník můžete opatrně ohnout k zemi, obložit slámou a navrch přidat chvojí. Kryt nechte na rostlině zhruba do konce dubna. Pod prodyšnou ochranou přečkají zimu i drobné plůdky, které pak na jaře brzy dozrají.
Foto: Pixabay
Fíkovník v nádobě nechte venku do prvních přízemních mrazíků, aby stihl shodit listy. Potom ho přeneste do chladného a nejlépe světlého prostoru, kde nemrzne, ideálně s teplotou do 8 °C. V teple by vyrašil dřív, než ho půjde vynést ven. Zalévejte jen jednou za dva až čtyři týdny.
Tip: Jak vybrat fíkovníku správné místo? Indikátorem je vinná réva
Pozor ale na materiál. Do neprodyšné fólie fíkovník nebalte, ani když už mrzne. Zadržuje vlhkost a větve pod ní plesniví stejně, jako by byly zabalené příliš brzy.
Zdroje info: Autor- pěstitel, Meta
Náhledové foto: Pixabay
The post Fíkovník zatím nebalte: Kdo ho zakryje moc brzy, na jaře se nedočká fíků first appeared on Naše zahrada.