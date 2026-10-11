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Fíkovník zatím nebalte: Kdo ho zakryje moc brzy, na jaře se nedočká fíků

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Sousedé už balí fíkovníky do textilie a vy přemýšlíte, jestli nejste pozadu? Klidně ještě počkejte. Zakrýt fíkovník v říjnu je jedna z nejčastějších chyb, kterou zahrádkáři dělají ze samé péče. Rostlina pod krytem v tuhle dobu nemrzne, ale dusí se.
Stříhal obyčejný keř a skončil vážně popálený

Stříhal obyčejný keř a skončil vážně popálený

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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