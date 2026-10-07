FIFA nechala Kongo hrát MS, přestože nasadilo neoprávněného brankáře. Nigérie zvažuje odškodnění v milionech

Rabat, 16. listopadu 2025. Finále afrického play-off o mistrovství světa skončilo 1:1, rozhodovaly penalty. DR Kongo je zvládlo 4:3 a Nigérie zůstala doma. V bráně Leopardů stál Lionel Mpasi, rodák z Francie a bývalý francouzský mládežnický reprezentant. Podle zjištění deníku Le Monde, na která navázal i The New York Times, právníci FIFA nejpozději 9. až 10. března 2026 věděli, že Mpasi za DR Kongo vůbec nastupovat neměl. Jeho přestup z francouzské do konžské fotbalové asociace nebyl nikdy dokončen. Sankce ale nepřišla. DR Kongo o tři týdny později porazilo Jamajku, odehrálo mistrovství světa a dostalo se až do vyřazovací fáze. Nejde přitom jen o jednoho brankáře a chybějící papír. Jde o to, jestli FIFA měří podle vlastních pravidel všem stejně, i když chyba může rozhodnout o účasti na mistrovství světa.
Protest, který mířil jinam
Nigerijská fotbalová federace (NFF) podala u FIFA protest 28. listopadu 2025, necelé dva týdny po porážce. Podle BBC Sport se ale netýkal Mpasiho. Nigerijci tehdy zpochybňovali způsobilost několika konžských hráčů a stížnost stavěli hlavně na otázkách občanství a pasů, tedy na tom, zda někteří hráči splňují podmínky konžské státní příslušnosti.
Teprve při hlubším prověřování narazili právníci FIFA na jiný, mnohem konkrétnější problém. Podle Le Monde má Mpasi dvojí, francouzské a konžské občanství. Za Francii hrál v mládežnických kategoriích, mimo jiné na mistrovství světa do 17 let v roce 2011. Kdo už reprezentoval jednu zemi, nemůže jen tak přejít k jiné. Musí projít formální změnou asociace, o které rozhoduje příslušná komora FIFA. Samotný pas nestačí.
Konžská federace Fecofa podle interních zjištění takový proces v roce 2021 zahájila. Nikdy ho však nedotáhla do konce, a neměla tedy od FIFA povolení brankáře nasadit. Tady je klíčový rozdíl celé kauzy. Nigérie protestovala kvůli občanství. Skutečná trhlina se ukázala v administrativě.
Co FIFA věděla v březnu
Podle Le Monde právníci FIFA označili za problematické čtyři africké kvalifikační zápasy, v nichž Mpasi chytal, včetně finále proti Nigérii. Úplný interní seznam deník nezveřejnil. Veřejná databáze startů ukazuje, že kromě nigerijského duelu odchytal v kvalifikaci výhry nad Togem 1:0, Súdánem 1:0 a Kamerunem 1:0. Jde ale o naši rekonstrukci, ne o citaci z dokumentů FIFA.
V interních materiálech podle Le Monde figurovala celá škála kroků: disciplinární řízení proti hráči i federaci, pokuta, zákaz činnosti pro Mpasiho, kontumace nebo odečet bodů v příští kvalifikaci. Zveřejněno nebylo nic z toho.
FIFA místo toho zvolila procesní cestu. Nigerii 10. března 2026 sdělila, že její stížnost dostala až 9. března a že je nepřípustná z formálních důvodů a kvůli lhůtám. Podle světové federace se rozhodnutí bez řádného odvolání stalo konečným a závazným. Deníku The Guardian FIFA sdělila, že u zápasu s Jamajkou ani na mistrovství světa „nebyly žádné problémy se způsobilostí“. Nařčení, že by do řízení zasahoval prezident Gianni Infantino, odmítá.
Nesrovnalost v datech přitom bije do očí. Nigerijci tvrdí, že protestovali v listopadu, FIFA hovoří o doručení v březnu. Právě v těch dnech se navíc podle Le Monde v curyšské centrále řešil případ Mpasiho. Ze zjištění zatím nelze vyčíst, že by FIFA záměrně zvýhodnila DR Kongo. Postup ale vyvolává otázky, na které zatím chybí odpověď.
Konžský tým mezitím pokračoval. Na šampionátu remizoval 1:1 s Portugalskem, prohrál 0:1 s Kolumbií a porazil 3:1 Uzbekistán. Ve vyřazovací fázi podlehl 1:2 Anglii. Mpasi chytal ve všech zápasech.
Jiným kontumace, DR Kongu procesní dveře
Nejsilnější argument nigerijské strany nepíší novináři, ale sama FIFA. Ve vlastních rozhodnutích za podobné prohřešky opakovaně trestala.
|Případ
|Hráč
|Trest FIFA
|Jihoafrická republika, kvalifikace MS 2026 (2025)
|Teboho Mokoena
|kontumace 0:3, pokuta zhruba 260 tisíc Kč
|Bolívie, kvalifikace MS 2018 (2016)
|Nelson Cabrera
|dvě kontumace 0:3, dvě pokuty po zhruba 155 tisících Kč
|Řecko, přátelský zápas s Tureckem (2016)
|Apostolos Giannou
|kontumace 0:3, pokuta zhruba 105 tisíc Kč
Jihoafrický případ je čerstvý, pochází ze stejné africké kvalifikace a FIFA ho zveřejnila na své stránce disciplinárních rozhodnutí. Řecký případ je Mpasimu nejpodobnější. Giannou předtím hrál za australské mládežnické výběry a řecká federace nepožádala o změnu asociace. Výsledek: 0:3.
Důležitý je i bolivijský precedens. Sportovní arbitrážní soud (CAS) tehdy potvrdil, že FIFA smí zahájit řízení z vlastní iniciativy, i když lhůty pro protest soupeře vypršely. Podle Le Monde to právníci FIFA u DR Konga zvažovali. Procesní zamítnutí nigerijské stížnosti tedy FIFA nezavazovalo k nečinnosti.
Podle nás je právě tohle jádro kauzy. Lhůty pro protesty existují, aby soutěž nestála na nekonečných sporech. Pravidla způsobilosti zase zajišťují, aby výsledky na hřišti vznikaly regulérně. Když FIFA v jednom případě kontumuje a v jiném se schová za lhůtu, přestává být problémem jeden brankář. Problémem se stává metr.
Kolik stojí ztracené mistrovství
Nigerijská strana teď téma posouvá od sportu k penězům. Podle deníku ThisDay, který cituje zprávu ESPN, vysoce postavený zástupce nigerijské Národní sportovní komise řekl, že země „vážně zvažuje“ žádat po FIFA náhradu „všech ekonomických ztrát“. Patří k nim příjmy reprezentace a federace z turnaje, sponzorské smlouvy, viditelnost hráčů ovlivňující přestupy i širší dopad na ekonomiku.
Konkrétní částka zveřejněna nebyla. Řeč o milionech přesto není nadsázka. FIFA v dubnu 2026 navýšila garantované platby všem 48 účastníkům. Každá federace dostala zhruba 54 milionů korun na přípravu a dalších asi 215 milionů korun jako odměnu za kvalifikaci. Jen za samotnou účast tedy zhruba 270 milionů korun, bez prémií za postup ze skupiny a bez sponzorských a mediálních příjmů.
Precedens pro kompenzaci existuje, byť v jiné podobě. ThisDay připomíná Irsko, kterému FIFA po kvalifikaci na mistrovství světa 2010 zaplatila 5 milionů eur, tedy zhruba 125 milionů korun, když irská federace hrozila právními kroky kvůli ruce Thierryho Henryho. Tehdy šlo o chybu rozhodčího. Nigérie by mířila výš: na to, jak FIFA spravuje a vymáhá vlastní pravidla.
Kdo všechno mohl přijít zkrátka
Jednoduchý příběh o tom, že Nigérie přišla o mistrovství světa, má trhliny. Kdyby FIFA kontumovala jen finále play-off, Nigérie by postoupila do interkontinentální baráže proti Jamajce, ne přímo na turnaj. A interní analýza citovaná Le Monde jde ještě dál. Kontumace všech čtyř sporných zápasů by podle ní rozvrátila africkou kvalifikaci natolik, že by do play-off místo DR Konga mohla jít Burkina Faso. Poškozených by tak mohlo být víc.
Cesta ke zvratu na hřišti je po skončení šampionátu prakticky uzavřená. Veřejné rozhodnutí CAS v této věci zatím neexistuje a FIFA trvá na tom, že její březnové rozhodnutí je konečné. Dá se čekat, že reálným bojištěm budou peníze a tlak na prošetření postupu FIFA, ne přepisování tabulek. Pokud by však FIFA nakonec platila, vznikl by citlivý precedens pro každou federaci, která se bude cítit poškozena procesním rozhodnutím.
Českou reprezentaci kauza nezasáhla. Česko hrálo ve skupině A s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem, DR Kongo ve skupině K. Princip ale zná i domácí fotbal. Neoprávněné starty a hrozba kontumace se řešily například v klubových soutěžích po sázkařské aféře v roce 2013; srovnatelný případ na reprezentační úrovni jsme nedohledali.
V Curychu leží spis, podle kterého neměl brankář DR Konga v kvalifikaci chytat. Na mistrovství světa přitom odchytal všechny zápasy, včetně vyřazovacího duelu s Anglií. Nigerijci mezitím počítají, kolik je stálo jedno odmítnutí kvůli lhůtě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner