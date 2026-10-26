Fialové listy znamenají něco jiného než žluté. Pět barevných signálů, kterými vám pokojovka říká, co jí chybí

Spodní list monstery se zbarví dožluta, u fikusu se lem čepele zkroutí do hnědé křehké linky a vánoční kaktus na okenním parapetu nečekaně zrudne až dofialova. Každý z těchto projevů má svého pravděpodobného viníka. Fialové až červenofialové tóny nejčastěji ukazují na fosfor, žloutnoucí starší listy na dusík nebo hořčík, připálené okraje na draslík a vybledlé mladé lístky na železo. Samotná barva ovšem tvoří jen polovinu diagnózy. Druhou půlku napoví poloha: jestli potíž začala dole u starých listů, nebo nahoře u čerstvých přírůstků, jestli zasáhla celou plochu, okraj, nebo jen pletivo mezi žilkami. Teprve tahle kombinace dává smysl. Prošli jsme univerzitní zahradnické příručky a sestavili z nich domácí tahák.
Pětice barevných signálů: tahák od spodních listů k vrcholu
Následující přehled vychází hlavně z diagnostického klíče, který publikuje
University of Maryland Extension, doplněného o podklady univerzit v Iowě a Montaně.
Co vidíte Kde Pravděpodobný deficit Tmavá zeleň s purpurovým, bronzovým až fialovým nádechem, často na rubu listu a řapících starší listy fosfor Celoplošně světle zelená až žlutá čepel bez výrazného vzoru starší, spodní listy dusík Žloutnutí okrajů, které přechází v hnědý, „spálený“ a křehký lem starší listy draslík Žluté plochy mezi zelenými žilkami, později načervenalé skvrny starší listy hořčík Bledé až téměř bílé pletivo, žilky zůstávají zelené mladé listy nahoře železo
Rozdíl mezi dusíkem a hořčíkem vypadá na první pohled drobně, prakticky je však zásadní. Dusík barví list rovnoměrně, jako by vybledl celý. Hořčík kreslí síťku: žilky drží zelenou, prostor mezi nimi žloutne. Podobnou mřížku vytváří i železo, jen se objevuje o patro výš, na nejmladších listech.
Zmíněná univerzita zároveň připomíná, že výživové příznaky se snadno pletou s napadením škůdci, chorobami, nevhodnou zálivkou či nepříznivým stavem půdy. Než sáhnete po lahvičce, prohlédněte proto i rub listů a vlhkost substrátu.
Proč fosfor barví do fialova a jakou roli hraje studený parapet
Fialový odstín má překvapivě sladký původ. Podle Pensylvánské státní univerzity se při nedostatku fosforu v listech hromadí cukry, které podněcují tvorbu antokyanů. Jde o stejná barviva, jež dávají barvu červenému zelí nebo borůvkám. Výsledkem je tmavá zeleň s červenofialovým nádechem, zprvu na starších listech.
Háček spočívá v tom, že fosfor může v substrátu klidně být a rostlina se k němu přesto nedostane. University of Maryland popisuje u mladých rostlin jarní fosforový deficit vyvolaný studenou půdou: kořeny pracují pomaleji, mikroorganismy zpomalí a příjem vázne. Podle nás se tentýž mechanismus dá čekat i u pokojovek. Typickým příkladem je květináč přimáčknutý k chladnému oknu, kam v říjnu po setmění táhne zima, nebo rostlina v nevytápěné ložnici.
Kdo tedy objeví fialové listy, měl by nejdřív sáhnout na květináč. Je-li studený, pomůže přestěhování o metr dál od skla víc než další dávka hnojiva.
Starý list, nebo mladý? Poloha rozhoduje víc než odstín
Proč dusík, fosfor, draslík a hořčík zasahují nejdřív spodní patra? Vysvětlení nabízí University of Florida. Tyto prvky patří mezi takzvané mobilní živiny. Když jich ubývá, rostlina je stáhne ze starších listů a přesune do vrcholu, kde roste. Spodek pak doslova vyhladoví, aby přežily nové výhonky.
Železo se chová opačně. Je nepohyblivé, takže rostlina ho ze starých listů do mladých přemístit nedokáže. Proto bledne nejčerstvější přírůstek, zatímco starší listy zůstávají sytě zelené. Iowa State University dodává, že v těžkých případech mohou mladé listy zbělat skoro úplně.
Proč pokojovky reagují citlivěji než rostliny na zahradě? Kořeny v záhonu mohou prorůst do okolní půdy a hledat živiny jinde. Kořeny v květináči takovou možnost nemají. Britská zahradnická společnost RHS výslovně upozorňuje, že pokojové rostliny spoléhají na přihnojování, protože čerpají z omezeného objemu substrátu. Ten se navíc s každou zálivkou částečně vyplavuje. Několik let nepřesazovaný květináč tak připomíná spíš vyjedenou spíž.
Zdroj fotografie: Freepik Žluté listy pokojových rostlin: Často za ně může špatná teplota Kdy hnojivo nepomůže: přemokření, pH a zasolený substrát
Spousta pěstitelů po prvním žlutém listu automaticky přidá hnojivo. Občas tím problém prohloubí. Příručka
University of Connecticut popisuje přehnojení se zrádně podobnými příznaky: hnědé špičky a okraje listů, vadnutí, zdeformované čepele a hnědé kořeny. Spolehlivým vodítkem je bílá krusta na povrchu zeminy nebo na stěnách květináče. Nahromaděné soli odstraní důkladný proplach vodou s volným odtokem, případně přesazení do čerstvého substrátu.
Druhou pastí bývá pH. Železo může v zemině ležet v dostatečném množství, ale při nevhodné kyselosti zůstane rostlině nepřístupné. Klasickým případem jsou azalky. Americká azalková společnost uvádí jako ideální rozmezí pH 4,5 až 6,0 a při vyšších hodnotách se dostavuje chloróza mladých listů. Řešením je proto kyselý substrát pro rašeliništní rostliny a hnojivo určené pro kyselomilné druhy, kterým běžné univerzální přípravky neposlouží.
Třetím podezřelým je přelévání. Udušené kořeny přijímají živiny špatně, takže rostlina projevuje „hlad“ uprostřed plného talíře. Kdy je načase vyměnit zeminu? Cornell University jmenuje konkrétní signály:
substrát mezi zálivkami velmi rychle vysychá, rostlina je nestabilní a převažuje nahoře, nové listy rostou drobné, přírůstky skoro ustaly, na povrchu se usazuje solná krusta.
Pevný kalendář typu „každý rok“ nedoporučuje. Ideální chvíli pro přesazení vidí na konci zimy, kdy přibývá světla a rostliny se probouzejí.
Říjnové hnojení s rozvahou: tyčinky, tekutá hnojiva a granulát
Je 21. října 2026 a dny se zkracují. S ubývajícím světlem se zpomaluje růst, takže rostlina spotřebuje méně živin. University of Connecticut doporučuje hnojit pokojovky hlavně od března do října a v období nízkého světla přísun omezit. Britská
RHS radí u listových druhů dávku jednou až dvakrát měsíčně v témže období, u kaktusů jednou měsíčně od dubna do září. Pro nynější období z toho plyne jasné doporučení: teď spíš sledovat a korigovat než přidávat.
Z nabídky českých obchodů jsme vybrali tři hlavní formy:
Forma Příklad z trhu Výhoda Slabina Tekuté hnojivo FLORIA Premium, NPK 6-4-6 + síra a mikroprvky, ve vegetaci jednou za 3 až 4 týdny nejsnáz se dávkuje a upravuje vyžaduje pravidelnost Tyčinky Forestina (10 % N, 5 % P₂O₅, 6 % K₂O, 2 % MgO), Mountfield s účinkem až 2 měsíce minimum starostí, pozvolné uvolňování méně pružná regulace Granulát TRUMF pro okrasné rostliny, působení až 3 měsíce, obsahuje 3 % MgO dlouhodobá zásoba nutno zapravit do substrátu
Listový postřik slouží spíš jako rychlá první pomoc. U nepohyblivých živin se v rostlině šíří omezeně a výživu přes kořeny nenahradí. U citlivých druhů s chlupatými listy se mu raději vyhněte. Virginia Tech u afrických fialek doporučuje lít rozpuštěné hnojivo přímo do substrátu, protože kapky na listech mohou zanechat skvrny.
Několik druhů si žádá zvláštní zacházení. Kapradiny snášejí jen lehké přihnojení tekutým hnojivem v poloviční koncentraci, a to od jara do podzimu. Vánoční kaktus naopak právě teď nasazuje poupata a University of Minnesota mu proto v tomto období radí hnojivo s nízkým obsahem dusíku a vyšším podílem fosforu a draslíku. Kaktus na studeném parapetu, který zfialověl, tak může trpět dvojím problémem najednou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková