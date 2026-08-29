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Festival Valašské záření ve Vsetíně letos poprvé potrvá čtyři dny. Zahájí ho Pokáč

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Multižánrový festival Valašské záření se ve Vsetíně uskuteční od 10. do 13. září. Letos se rozrůstá o čtvrteční večer a nabídne hudbu, film i…
koncert, festival, léto, divadlo, lidé, lidi, dav

koncert, festival, léto, divadlo, lidé, lidi, dav

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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