Fernandes zkritizoval pokyny z lavičky, Carrick se ohradil. Manchester United čeká na výhru sedm zápasů v řadě

Na stadionu Giuseppe Sinigaglia uběhlo 118 sekund a Nico Paz poslal nováčka Ligy mistrů do vedení. Manchester United tak podruhé po sobě inkasoval v úvodních dvou minutách evropského zápasu. Žádný anglický tým to v hlavních evropských soutěžích dosud nezažil. Zbytek středečního večera 21. října jen potvrdil, co naznačil začátek: Como diktovalo tempo, United se honili za míčem a skóre 4:1 odpovídalo průběhu. Ještě víc ale prozradilo, co přišlo po zápase. Bruno Fernandes ukázal na plán realizačního týmu. Michael Carrick odpověděl, že žádný plán nefunguje, když hráči neběhají zpátky. Právě tady se podle nás sportovní krize mění v krizi autority.
Dvě verze jednoho večera
Fernandes promluvil pro TNT Sports a obecnými frázemi se nezdržoval. Pasivní přístup podle něj nebyl improvizace hráčů, ale „rozhodnutí realizačního týmu“. United neměli Como presovat muž na muže, měli občas nechat prostor za sebou, přenechat soupeři míč a čekat na šanci získat ho v prvním momentu. „Když proti takovým týmům necháte soupeře příliš dlouho na míči, získá sebevědomí. My jsme frustrovaní, a když míč konečně získáme, máme unavené nohy i hlavy,“ popsal kapitán. Jako hlavní problém tedy označil plán, ne výkon.
Carrick reagoval přímo a bez diplomacie. „Ve druhém poločase jsme částečně presovali muž na muže a stejně jsme z toho dostali gól,“ řekl. Pak přidal větu, která s Fernandesovým výkladem otevřeně polemizuje: „Ať hrajete jakoukoli taktiku, když neběháte zpátky, nevyhrajete.“ Celý střet zaznamenala Sky Sports.
Trenér se nezastavil u taktiky. Přiznal, že je „opravdu naštvaný“, výkon označil za nepřijatelný a dodal, že hráči nehrají pro něj, ale pro klub. Tahle věta míří dál než na jeden zápas.
Oba muži popisují stejných devadesát minut, ale každý jiným jazykem. Kapitán mluví o plánu, trenér o ochotě běhat. Když se tyhle dva výklady objeví veřejně během jednoho večera, problém už není jen na hřišti.
Čísla dávají munici oběma
Statistiky z Coma nerozsuzují, kdo má pravdu. Spíš ukazují, že pravdu mají oba napůl. Podle rozboru Opta Analyst vypadal zápas takto:
|Ukazatel
|Como
|Manchester United
|Góly
|4
|1
|Očekávané góly (xG)
|2,04
|1,05
|Střely / na branku
|11 / 8
|neuvedeno
|Dokončené přihrávky
|594
|neuvedeno
Údaj o 594 přihrávkách je pro Fernandesovu verzi klíčový. Tolik jich proti United v Lize mistrů nenahrál žádný soupeř od Barcelony v dubnu 2019. Nováček ze severní Itálie si tedy s anglickým velkoklubem pohrával podobně jako tehdy Messi a spol. Když dáte soupeři míč dobrovolně, nesmíte se divit, že si ho nechá.
Jenže osm střel na branku z jedenácti pokusů ukazuje i něco jiného: Como se do zakončení dostávalo snadno a z dobrých pozic. Sky Sports v zápasové zprávě popsala United jako statické ve středu pole. Hráči Coma podle ní nabíhali za záda obránců bez doprovodu a United prohrávali osobní souboje a ztráceli hráče, které měli hlídat. To už s pressingovým plánem příliš nesouvisí. Přesně to Carrick myslel větou o běhání zpátky.
Problém s intenzitou navíc nevznikl v Comu. Už v září, po pohárové porážce s Brightonem, Sky upozornila, že United jsou v Premier League osmnáctí v počtu sprintů a devatenáctí v počtu běhů ve vysoké rychlosti. Tým, který málo sprintuje, těžko funguje v jakémkoli systému. A pasivní systém tu nedostatečnou intenzitu ještě zvýrazní.
Góly Coma: Paz ve 2. a 57. minutě, Tasos Douvikas ve 49. a Jacobo Ramón v 76. minutě. Joshua Zirkzee snížil až v nastavení. Poločasové střídání, kdy Carrick poslal na hřiště Amada Dialla a Carlose Balebu za Andreyho Santose a Matheuse Cunhu, nepřineslo žádný obrat. Dva góly padly během dvanácti minut po přestávce.
Sedm zápasů bez výhry: od Sabahu po Como
Poslední výhra má datum 10. září. United tehdy porazili na Old Trafford Sabah 4:0 a ligová fáze Ligy mistrů vypadala jako příjemná rutina. Od té doby tým nevyhrál. Série začala vyřazením z Carabao Cupu s Brightonem, pokračovala přes Tottenham, porážku 0:2 s Atléticem Madrid a zápas s Leedsem až do Coma. Výsledná bilance: tři remízy a čtyři porážky.
Podle Opty i Sky jde o nejdelší takovou sérii od přelomu listopadu a prosince 2015, kdy United nevyhráli osm soutěžních utkání po sobě. Další zápas bez výhry by tak Carrickův tým dostal na úroveň nejtemnějšího období posledního desetiletí.
Kontext sezony je ještě horší. Z jedenácti soutěžních zápasů vyhráli United jen dva: nad Ipswichem 5:2, kdy Fernandes zaznamenal hattrick, a nad zmíněným Sabahem. Na jaře 2026 přitom Carrick po lednovém nástupu vyhrál dvanáct ze sedmnácti zápasů a vysloužil si dvouletou smlouvu. Jeho úspěšnost klesla ze 70,6 % v minulé sezoně na 33,3 % po šesti zápasech nového ročníku a od té doby se jen zhoršovala.
Venkovní forma v Evropě je samostatná kapitola. United vyhráli v Lize mistrů jen jeden z posledních jedenácti zápasů na cizím hřišti, při bilanci jedna výhra, tři remízy a sedm porážek. V této sezoně navíc poprvé od ročníku 2014/15 nevyhráli žádný z prvních šesti venkovních zápasů. Opta připomněla, že u šestého z nich tehdy na hřišti stál Michael Carrick, ještě jako hráč.
Como přitom není nováček, který měl jeden šťastný večer. Doma už stejným skóre 4:1 porazilo i RB Lipsko a jako první italský tým od Lazia v sezoně 1999/00 vyhrálo své první dva domácí zápasy v Lize mistrů.
Kabina, vedení a Carrickova židle
Fernandesova slova nezazněla do ticha. Osm dní před Comem, po prohře s Atléticem, kritizoval Lisandro Martínez v rozhovoru pro Amazon Prime Video vedení klubu. Po dobré minulé sezoně prý čekal „víc shora“, víc posil a konkrétně víc od technického ředitele Jasona Wilcoxe. Během jednoho týdne tedy dvě opory veřejně ukázaly prstem nahoru: obránce na vedení a přestupy, kapitán na trenérský štáb.
Přímý důkaz rozkolu v kabině zatím chybí. Carrick ještě před zápasem s Leedsem tvrdil, že Martínezova slova tým nezasáhla a atmosféra v šatně je dobrá. Tehdy také řekl, že „Manchester United je mnohem větší než kterýkoli jednotlivec“. Po Comu ale Sky otevřeně napsala, že se bude spekulovat, zda má trenér kabinu stále za sebou.
Oficiální signál o odvolání klub nevyslal. Tlak ale roste. Už po zářijovém vypadnutí z poháru Sky psala o sílící kontrole Carrickovy práce a o klesajících kurzech sázkových kanceláří na jeho odchod před Vánoci. Jeho opakované „nejde o mě, jde o klub“ čteme jako snahu přesunout odpovědnost na hráče, nikoli jako rezignaci. Pokud ale kapitán veřejně tvrdí, že chyba je v plánu, a trenér, že v hráčích, jeden z nich musí dřív nebo později ustoupit. V tomto scénáři by další ztráty mohly z otázky Carrickovy budoucnosti udělat hlavní téma klubu.
Tabulka zatím nekončí, kalendář nečeká
Po třech kolech jsou United dvacátí se třemi body a skóre 5:6. Podle pravidel UEFA pro ligovou fázi postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají play-off a zbytek končí. Osmá Barcelona má šest bodů, United tedy na přímý postup ztrácejí tři. Ve zóně play-off zatím jsou, ale bez rezervy: čtyřiadvacátý LASK má stejný počet bodů.
Mezi anglickými kluby je to jasné dno. Aston Villa je druhá a Liverpool třetí, oba s devíti body. Arsenal má sedm bodů a je sedmý, Manchester City se šesti body desátý. Slavia Praha má po remíze 2:2 na hřišti Fenerbahçe jediný bod a je poslední, dvaatřicátá. 4. listopadu přivítá Arsenal.
Nejbližší šance ukončit sérii přijde v neděli 25. října odpoledne, kdy na Old Trafford přijede Bournemouth. Ten má za sebou výhry 2:0 nad Sunderlandem a 3:0 nad Sturmem Graz. Pak v Lize mistrů následuje 3. listopadu domácí zápas s AS Řím a 25. listopadu cesta do Lisabonu na Sporting. Evropské zápasy United vysílá v Česku Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem.
Proti Bournemouthu nejde jen o tři body. Fernandes a Carrick spolu budou muset připravit zápas, který už dopředu každý z nich vykládá jinak. Pokud United znovu nechají soupeře hrát, kapitán bude mít pravdu. Pokud zase nebudou běhat zpátky, bude ji mít trenér. Výhru si ale nepřipíše ani jeden, pokud oba nezačnou mluvit stejnou řečí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner