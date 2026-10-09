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Fenin v Clashi schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián tvrdil, že mu není rozumět

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Martin Fenin se před zápasem s Martinem Kociánem dostal pod palbu kvůli svému projevu. Debata v B4THECLASH se rychle stočila k alkoholu a místo samotného duelu se řešil hlavně bývalý fotbalista.
Fenin v Clashi schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián tvrdil, že mu není rozumět

Fenin v Clashi schytal kritiku kvůli alkoholu. Kocián tvrdil, že mu není rozumět

Zdroj: Clash
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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