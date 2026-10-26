Fenin ukončil Kociána ve druhém kole a vybojoval si cestu na léčení. Poražený zpěvák Lunetic v Clashi končí

Druhé kolo nestihlo ani pořádně začít. Martin Kocián jde k zemi, rozhodčí mává rukama a Martin Fenin ve své premiéře v kleci zvedá ruce nad hlavu. Pak poražený oznámí, že se zápasením v organizaci končí, a vítěz ukazuje novinářům talisman od dcery. A ta medializovaná sázka o léčebnu, kvůli které tenhle zápas sledovali i lidé, co o MMA nikdy nezavadili? Redakce MMAmag prošla předzápasové přepisy i výsledkové databáze a mezi tím, co padlo před kamerou, a tím, co nakonec platilo, našla pořádnou trhlinu.
V kleci to nejdřív vypadalo úplně jinak
Clash 17 se odehrál 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Hlavní zápas večera v kategorii do 84 kg postavil proti sobě dva muže z naprosto odlišných světů. Fenin je bývalý fotbalista, který to z Teplic dotáhl do bundesligy a do klece šel poprvé. Kocián, zpěvák skupiny Lunetic, měl v organizaci za sebou čtyři starty.
Papírové role se v prvních minutách naplnily. Podle reportu Top-Fight.cz Kocián zpočátku tlačil, poslal Fenina k zemi a ten se vracel do postoje až u pletiva. Server 7sport.cz k tomu přidává kopy na nohy na obou stranách a Feninův kop do břicha v závěru prvního kola.
V popisu konce se ale texty rozcházejí. Top-Fight.cz píše, že Kocián ve druhém kole šel k zemi „bez zjevného zásahu“, 7sport.cz naopak uvádí, že padl pod údery. Shodují se na tom, že vítězem je Fenin a že se to stalo ve druhém kole.
Neoficiální statistická databáze ClashRankings uvádí u zápasu čas 0:24 druhého kola a zakončení typu KO/TKO, tedy knockout nebo technický knockout, kdy duel zastaví rozhodčí. Oficiální výsledkový zápis organizace v otevřených zdrojích chybí. O tom, co měl vítěz z Ústí podle veřejných slibů dostat, se přitom rozhodovalo týdny předem před kamerou. A podmínka zněla jinak, než si většina lidí pamatuje.
Podmínka, kterou Fenin obrátil naruby
Celé to začalo nabídkou, která dávala logiku. Podle přepisu serveru Aplausin.cz z 8. září 2026 Kocián navrhl: „Marťas, co kdybychom se vsadili o to, že kdo to v našem zápase prohraje, půjde regulérně na tři měsíce na léčení.“ Fenin podmínku otočil vzhůru nohama: „Ten, kdo vyhraje zápas, půjde na léčení. A ten druhý mu to zaplatí. To léčení stojí 100 tisíc na měsíc.“
V přepisech, které měla redakce MMAmag k dispozici, stojí obě verze vedle sebe a jsou od sebe na míle daleko. V té první je léčebna trestem za prohru. V té druhé je odměnou za výhru, kterou financuje poražený, zhruba 100 000 Kč za měsíc pobytu. Kocián si podle Aplausinu vzal čas na rozmyšlenou a později namítl: „Proč by měl jít do léčebny ten, kdo vyhraje?“
Příběh ale končí dřív, než se stihl začít plnit. Fights.cz 21. října 2026 napsal, že Kocián na sázku nepřistoupil. Top-Fight.cz o dva dny později uvedl, že se podoba dohody průběžně měnila a nakonec z ní úplně sešlo. 7sport.sk po turnaji potvrdil totéž: dohoda uzavřena nebyla.
Zůstal tedy promo motiv, žádný závazek. Kociánův večer ale porážkou neskončil. První vteřiny druhého kola si část diváků vyložila po svém a slovo si vzalo i vedení organizace.
Padesátník, který si po zápase vzal slovo
Kocián po prohře nemluvil o odvetě. Podle přepisu serveru MMA Shorties nejdřív řekl: „Já sám nevím, co se stalo.“ A pak přidal rozhodnutí: „Přemýšlím nad tím a ač nerad, tak je mi 50 let – ukončuji tedy kariéru v Clash. Odcházím, protože už na to nemám. Nechám to slabším a dalším lidem. Tohle byl můj poslední zápas.“ Z jeho slov jde vyčíst obojí: konec v organizaci i konec zápasení vůbec.
Způsob, jakým duel skončil, vyvolal mezi diváky otázky. Promotér Tomáš Le Sy, šéf organizace Clash, to v rozhovoru pro kanál Willy Cao podle Fights.cz komentoval takto: „Zřejmě už odešel fyzicky, cítil, že na to nemá. Možná to zabalil dřív, než by se slušelo a patřilo.“ Dodal, že jen Kocián sám ví, jestli mohl pokračovat, a že Fenin slaví velkou výhru. Obvinění z ovlivněného výsledku nevyslovil nikdo z aktérů.
Z veřejně uváděné bilance před turnajem a z výsledkového zápisu Clash 17 dopočítala redakce MMAmag, s jakou stopou Kocián z organizace odchází.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj údaje
|Bilance Kociána v Clashi před 24. říjnem 2026
|2 výhry, 2 prohry
|ClashRankings a předzápasový přehled MMAmag
|Clash 17, zápas s Feninem
|prohra ve 2. kole
|ClashRankings, 7sport.cz a 7sport.sk
|Bilance Kociána po Clash 17
|2 výhry, 3 prohry
|vlastní dopočet redakce MMAmag
Čtyři předchozí starty, pátý zápas a závěrečné slovo do mikrofonu. Pro Fenina naopak první výhra v organizaci hned v premiéře.
Co si Fenin v Ústí vlastně vyhrál
ANALÝZA Ověřitelné je jedno: Fenin vyhrál hlavní zápas večera a Kocián po něm oznámil konec. Všechno ostatní, co kolem duelu týdny létalo vzduchem, zůstalo ve stavu vyslovených vět. V dostupných pozápasových materiálech, které redakce MMAmag prošla, se neobjevuje termín nástupu, konkrétní zařízení ani platba.
Clash staví karty na známých tvářích a osobních příbězích, ne na žebříčcích. Sázka tohoto typu je z dramaturgického hlediska ideální, protože funguje před zápasem i po něm a nic nestojí. Jenže je to veřejný slib dvou soukromých osob, z nichž jedna právě odchází ze scény, a nikdo třetí za něj neručí. Téma závislosti a léčby se v propagaci používá snadno. Vymáhá se hůř.
Zbývá tedy výsledek. Sázka, kterou si lidé zapamatovali obráceně, než zazněla, a která podle tří médií nikdy nebyla uzavřena, nechala po sobě jeden jediný doložitelný záznam: řádek ve výsledkové tabulce, kde u Feninova jména stojí výhra a u Kociánova poslední prohra kariéry.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka