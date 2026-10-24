Fenin prozradil, kdo ho dostal do léčebny. Dva bývalí spoluhráči z reprezentace mu zachránili kariéru

Pár dní před zápasem se obvykle křičí. Fenin místo toho sedí před kamerou a klidně vypráví, co se v něm za tři měsíce v léčebně přerovnalo. Pro ten pobyt má vlastní přirovnání a jmenuje dva lidi, kteří mu ho zařídili. Oba je znáte z fotbalové reprezentace a ani jeden z nich nikdy nestál v kleci. Stejná dvě jména přitom redakce MMAmag dohledala už v dubnu 2024 a tehdy u nich byl ještě jeden detail navíc.
Slovo, kterým Fenin popsal tři měsíce v léčebně
Martin Fenin, 39letý bývalý český fotbalový reprezentant s bilancí v MMA 0-0-0, který v Ústí nad Labem nastoupí k zápasu do 84 kg, mluvil o léčebně v předzápasovém rozhovoru pro CLASH MMA, českou organizaci bojových sportů. Video vyšlo na jejím kanálu na YouTube; přepis pasáží vydal 21. října 2026 server Fights.cz a redakce MMAmag v něm dohledala Feninův výrok o léčebně.
„Já tomu říkám servis. Každé auto musí do servisu, párkrát jsem si tam zajel,“ popsal Fenin pobyt, který podle něj trval tři měsíce. Nebere ho tedy jako ostudu, ale jako údržbu.
K nálepkám dodal: „Člověk je buď závislý, nebo závislý není. Pak už je jedno, jakou tomu dají nálepku.“ Podstatné je podle něj to, jak látka ovlivňuje život, ne kolik kdo vypije. Je to jeho názor, ne odborný závěr.
Dvě jména, která k léčebně připojil, přitom Fenin nevyslovil poprvé.
Dvě jména, která Fenin opakuje dva a půl roku
„Domluvili mi to Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši. Ale bylo to spíš o tom, abych si odpočinul a zjistil, co a jak funguje,“ řekl Fenin v témže rozhovoru.
V rozhovoru, který Fenin poskytl iSportu 5. dubna 2024, dohledala redakce MMAmag podrobnější verzi téhož příběhu: Ujfaluši ho tehdy do léčebny nasměroval, Baroš ho tam na začátku roku odvezl. „Oběma strašně děkuju, čekal jsem na podobné vysvobození,“ uvedl tenkrát. Motiv se za dva a půl roku nezměnil; ubyl jen detail.
Soupeř mluví jinak. Martin Kocián, 49letý český bojovník v MMA do 84 kg s bilancí 2-2-0, na předzápasové tiskové konferenci B4THECLASH citované serverem Centrum.cz 12. října 2026 prohlásil: „Se Sámerem jsme aspoň tancovali, Martinovi ani nerozumím.“ Je to Kociánův výrok, ne zjištění o Feninově stavu.
Osobní linka je jedna věc. Veřejný výpis zápasu zní mnohem střízlivěji.
Co o zápase říká veřejná karta turnaje
CLASH 17 se koná 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem, podle Ticketportalu od 18:30. Tisková stránka organizace vedla turnaj k 23. říjnu 2026 jako nadcházející akci.
Ve výpisu karty na statistickém portálu ClashRankings, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je souboj Kociána s Feninem veden jako hlavní zápas v MMA do 84 kg, bez výsledku, kola a času zakončení. Jde o neoficiální databázi, ne o dokument organizace.
Táž databáze uvádí u Fenina bilanci 0-0-0 a výšku o 13 cm větší než u soupeře, obě Kociánovy výhry vede jako knockout nebo technický knockout. Fenin už jednou figuroval v plánech bojové scény, přípravu na zápas s Kevinem Pannewitzem v OKTAGON MMA ale nedotáhl. Důvody se rozcházejí: Pavol Neruda z vedení OKTAGON MMA mluvil ve Sportu 16. září 2023 o nenaplněných očekáváních a potížích s disciplínou, Fenin v rozhovoru citovaném serverem Ruik.cz 2. února 2024 tvrdil, že nic neporušil a že soupeř nezhubl.
|Údaj před zápasem
|Martin Fenin
|Martin Kocián
|Bilance v MMA
|0-0-0
|2-2-0
|Výhry knockoutem nebo technickým knockoutem
|0
|2
|Výška
|184 cm
|171 cm
Sázka o léčebnu, která se nekonala
ANALÝZA Na úvodní tiskové konferenci přišel Fenin podle serveru Centrum.cz z 12. října 2026 se sázkou: vítěz měl nastoupit na léčení a poražený mu ho zaplatit. Kocián ji odmítl otázkou „Proč by měl jít do léčebny ten, kdo vyhraje?“ Léčebna se tak stala rekvizitou propagace zápasu dřív, než o ní Fenin sám promluvil jako o servisu.
Zmínky o sázce porovnala redakce MMAmag s veřejným výpisem zápasu a s nabídkou prodejce vstupenek. Žádná taková podmínka se v nich neobjevuje. V sázce tedy nebude terapie.
Bude v ní jen to, jestli nula v kolonce bilance zůstane nulou, nebo se změní na 1-0, či 0-1. Servis má Fenin podle vlastních slov za sebou. Jak to auto pojede, ukáže klec 24. října 2026.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka