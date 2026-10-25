Fenin má za sebou první zápas v MMA. Po bitvě oznámil návrat do fotbalu

Sobotní večer 24. října na Zimním stadionu v Ústí nad Labem začal pro Martina Fenina špatně. Soupeř Martin Kocián na něj vyrazil s plnou silou, rozbil mu obličej a předzápasový plán se rozpadl během pár desítek sekund. Fenin ale nespadl. Postupně převzal iniciativu, kopal do nohou a ve druhém kole slavil vítězství, když Kocián nemohl pokračovat. Čtyřicetiletý bývalý útočník Teplic a Frankfurtu pak v rozhovoru pro iSport neřešil další zápas v kleci. Řešil fotbal: „Rád bych se zapojil zpátky do fotbalového dění. Fotbal je můj život.“
Outsider, který přežil první nápor
Sázkové kanceláře Feninovi před turnajem příliš nevěřily. Na Kociánovo vítězství v duelu do 84 kilogramů vypisovaly kurz 1,17, na Fenina 3,90. Zkušenější soupeř byl jasným favoritem a průběh první části zápasu to potvrzoval.
Fenin si s trenéry připravil jednoduchou taktiku: Kociána „ucouvat“ a držet si ho od těla. „Byl silný a agresivní, taktika se mi zbourala,“ přiznal po zápase. Rozhodly nakonec kopy. Podle reportáže eXtra.cz začaly Kociána zpomalovat nízké kopy do stehen a zápas se postupně překlopil. Ve druhém kole už byl padesátiletý soupeř vyčerpaný.
Kocián po porážce oznámil konec v organizaci Clash. „Už na to nemám,“ řekl a duel s Feninem označil za svůj poslední.
Krev na Feninově tváři a tvrdé údery z úvodu zároveň odpověděly na otázku, kterou si před akcí kladla řada fanoušků: jestli nepůjde o cirkus. „Žádná fraška,“ odmítl Fenin. Rozdíl oproti tréninku podle svých slov pocítil hned.
Tři měsíce, které měly víc váhy než výhra
Pro Fenina nebyl nejdůležitějším údajem večera výsledek, ale délka přípravy. Tři měsíce trénoval mezi profesionály a při srovnání s fotbalem si nebral servítky: fotbalové tréninky jsou podle něj proti tomu „mateřská škola“.
Klíčové podle něj bylo přípravu vůbec dokončit. Nejen vyhrát, ale vydržet. Už před turnajem mluvil pro Top-Fight o tom, že chce ukázat schopnost přijmout závazek, několik měsíců poctivě pracovat a skutečně dojít až do klece.
To je u Fenina mnohem silnější argument než u většiny debutantů. Jeho jméno se roky pojí s nálepkou nespolehlivosti. V roce 2021 otevřeně popsal pro FIFPRO problémy s alkoholem a psychikou, samotu po přestupu do Cottbusu i pád z hotelového okna po kombinaci alkoholu a prášků na spaní. Alkohol podle vlastních slov považoval za svůj skutečný problém.
Proto na nálepky reaguje s nadhledem. „Ať si lidé klidně řeknou, že jsem flamendr,“ shrnul svůj postoj. Hlavně ať zároveň vidí, že je sportovec.
Teplice v hledišti
Podpora z fotbalového prostředí v Ústí byla vidět. Podle iSportu Fenina povzbuzovali fotbalisté Teplic v čele s kapitánem Michalem Bílkem. Fenin už před zápasem tvrdil, že po utkání s Brnem dorazí celé ligové mužstvo. Klub to tehdy veřejně nepotvrdil, přítomnost hráčů v hledišti ale symbolicky zapadla do celého příběhu.
Teplice jsou totiž Feninovým výchozím bodem. Odchovanec klubu se odtud prosadil do reprezentace a v roce 2007 odešel do Eintrachtu Frankfurt. Ve stejném roce získal stříbro na mistrovství světa do 20 let a čestné občanství Teplic. Za áčko národního týmu odehrál podle FAČR 16 zápasů a vstřelil 3 góly.
Atmosféra v hale ho podle jeho slov hnala dopředu. Před zápasem vyprávěl, jak ho lidé v Teplicích zastavovali na ulici a přáli mu výhru. Po zápase řekl, že díky publiku Kociána „zlomil“. Chtěl se lidem podívat do očí.
Návrat, nebo zatím jen žádost o šanci
Feninovo oznámení zaznělo silně, ale bez konkrétní adresy. Neřekl, ve kterém klubu by chtěl působit, ani zda by se vrátil na hřiště, nebo na lavičku. Žádné aktuální angažmá ani nabídka po zápase zatím potvrzené nejsou.
Na otázku ohledně trenérské dráhy odpověděl vzpomínkou na zavřené dveře. Nabídky podle něj v minulosti přišly od Zdenka Frťaly a Svatopluka Habance, pokaždé je ale zastavil „někdo nad nimi z jejich okolí“ s tím, že by jim spolupráce spíš uškodila. Konkrétní jména neuvedl a trenéři ani kluby jeho verzi nepotvrdili.
Poslední doložená hráčská stopa vede do nižších soutěží. Podle evidence Pražského fotbalového svazu přestoupil k 1. březnu 2024 z Řeporyjí do TJ ZD Kovářov v jihočeské I. A třídě. Už tehdy Fenin říkal, že díky dřině při přípravě na MMA ho návrat do fotbalu nebude tolik bolet.
Podle nás je proto realističtější scénář návratu v nehráčské roli nebo v amatérském fotbale než angažmá v profesionálním týmu. Slovo „návrat“ zatím znamená hlavně veřejně vyslovenou žádost o důvěru. Tentokrát ale Fenin přichází s dokladem: tři měsíce režimu, které viděla celá hala.
Pokračování v MMA zatím nepotvrdil a o dalším zápase po výhře nemluvil. Myšlenkami byl jinde. Z klece v Ústí odcházel s rozbitou tváří, se zvednutou rukou a s otázkou adresovanou lidem z fotbalu, jestli mu teď otevřou dveře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl