Fenin kdysi střílel hattricky v Bundeslize, Kocián byl idol dívek. Na tiskovce Clashe z nich zbyly jen smutné stíny

Pondělní večer v pražském Duplexu měl být poslední velkou reklamou před sobotním galavečerem v Ústí nad Labem. Martin Kocián přišel v bílém tílku, zatínal svaly a kopal do vzduchu. Martin Fenin stál vedle něj, unavený, a do ničeho se nepouštěl. Před osmnácti lety přitom jeden z nich slavil v Berlíně hattrick, který mu přinesl titulky německých novin. Ten druhý o deset let dřív visel na plakátech z Brava v dívčích pokojích po celé republice. Clash MMA je teď staví do klece proti sobě a prodává je přesně přes tenhle oblouk: od vrcholu na dno a zpátky do světel reflektorů. Na tiskovce bylo vidět víc z toho dna než z cesty zpátky.
Tři góly v Berlíně a plakáty z Brava
2. února 2008 nastoupil dvacetiletý Fenin poprvé v bundeslize za Eintracht Frankfurt. Hrálo se na hřišti Herthy. Ve 40. minutě dal gól, v 60. druhý a v 90. třetí. Eintracht vyhrál 3:0 a mladý útočník z Teplic po zápase přiznal, že tři góly v jednom utkání nedal nikdy předtím, ani v mládeži. Klub tu chvíli dodnes připomíná na svém oficiálním webu jako jeden z nejpozoruhodnějších debutů v historii.
Podobná noc už nepřišla. Podle DFB Datencenter odehrál Fenin za Eintracht v bundeslize 89 zápasů a dal 14 gólů, tři z nich hned v tom prvním. Poslední bundeslizový start připadl na květen 2011, o pár měsíců později se s Frankfurtem rozloučil.
Kociánův vrchol přišel o deset let dřív a byl jiného druhu, zato masovější. V roce 1998 prorazil s hitem Máma Lunetic, boyband ve složení Martin Kocián, David Škach, Aleš Lehký a Václav Jelínek. Album Cik-Cak bylo platinové, čtenáři Brava kapelu milovali a v Českém slavíkovi se Lunetic stal skokanem roku. O rok později skončil třetí mezi skupinami. Novinky tehdy psaly o „novém idolu teenagerů“. Na koncerty chodily dívky a s nimi často i jejich maminky.
V roce 2003 už ale tytéž Novinky psaly o konci kapely a jako jeden z důvodů krize uvedly, že Kocián začal brát drogy.
Bílé tílko, údery do vzduchu a věta o piku
Závěrečná tisková konference 19. října měla od začátku trhliny. Podle eXtra.cz osobně nedorazili Jaroslav Kotlár, Tereza Osladilová, Psycho Michal ani Dužda a organizátoři je museli zapojovat na dálku. Pozornost se tak ještě víc soustředila na hlavní dvojici.
Kocián se jí nebránil. Pózoval fotografům, předváděl kreace připomínající kung-fu a rozdával údery imaginárním soupeřům. Server eXtra.cz o něm napsal, že působil „zničeně“. Pak přišla věta, kterou si z večera zapamatuje většina diváků: „Přestal jsem šňupat piko, abych byl ready.“
Kdy přestal, neřekl. Tvrzení tak zůstává jen tvrzením, které nikdo nezávisle neověřil. Jako přiznání ale vypovídá dost samo o sobě. Muž, který před osmadvaceti lety zpíval o mámě, v sobotu vstoupí do klece a jeho nejsilnější předzápasové prohlášení se týká pervitinu.
Fenin působil jako opak. Stál vedle soupeře, nekopal do vzduchu a nehrál si na bojovníka. Unavený dojem z tiskovky nelze vydávat za diagnózu a nic neříká o jeho příčině. Kontrast s tím, jak ho fanoušci znali z Frankfurtu nebo z reprezentace, ale byl nepřehlédnutelný.
Sázka o léčení, která nakonec padla
Minulost ani jednoho z nich není tajemstvím, oba o ní mluvili sami. Kocián v podcastu Brichtalk vyprávěl o toxické psychóze po několika dnech na drogách bez spánku. Popsal injekční užívání, panický strach z mravenců i nahý útěk, který skončil desetidenním pobytem v Bohnicích. Fenin pro iSport otevřeně mluvil o alkoholu. Do léčebny Červený Dvůr ho podle jeho slov nasměroval Tomáš Ujfaluši a odvezl ho tam Milan Baroš. Strávil tam tři měsíce. Závislost podle něj člověka provází celý život a vyléčit se z ní nedá, dá se jen nepít.
Právě na tohle navázala myšlenka z úvodní tiskovky v září. Moderátor Tomáš Linh Le Sy ji podle FightBuzzu shrnul takto: vítěz nastoupí na tříměsíční léčení a poražený mu ho zaplatí. Kocián tehdy jasně nesouhlasil a rozhodnutí bylo odloženo.
Na poslední tiskovce sázka padla. Podle eXtra.cz se nakonec léčit nebude nikdo z nich. Kdo ji přesně stáhl ze stolu, ze zdrojů jednoznačně nevyplývá. Za zmínku ale stojí samotný nápad: z léčby závislosti se tu na pár týdnů stala sázka, tedy další prvek show.
Vrchol, dno a klec jako prodejní příběh
Clash to nijak neskrývá. Oficiální prodejní text na Ticketportalu pracuje přímo s linkou, že oba dosáhli vrcholu, oba spadli na dno a jejich cesty zpátky nahoru se protnou v kleci. Organizace navíc poprvé míří do Ústí nad Labem a hraje na severočeskou strunu. Kocián pochází z Mostu a Litvínova, Fenin je spjatý s Teplicemi. Krajský souboj dvou místních kluků, kteří to kdysi dotáhli nejdál.
Obchodně je to pochopitelné. Forbes už v roce 2023 psal, že se Clash v Česku „extrémně trefil“ do trhu: tři galavečery v pražské O2 universu, všechny vyprodané, poslední během několika hodin. U Ústí hlásí Ticketportal poslední místa. Zbylé vstupenky stojí podle FightLive od 3 999 do 9 998 Kč, přenos na ClashMMA.com vyjde zhruba na 300 Kč v základní verzi a 325 Kč v prémiové.
Podle nás je ale potřeba říct nahlas, co se tu vlastně prodává. Sportovní kvalita to není. Kocián má v Clashi bilanci dvou výher a dvou porážek. Měří 171 centimetrů a jeho poslední zápas skončil prohrou. Už předtím prohrál na body na Clash 11 s jiným bývalým zpěvákem, Sámerem Issou. Fenin se 184 centimetry v kleci debutuje a nemá za sebou jediný zápas. Na videu z tréninku s Leem Brichtou bylo podle serveru Ruik znát, že kondičně na tom není dobře, Brichta mu ovšem přiznal srdce. Sázkové kanceláře mají jasno: na Kociána vypisoval Tipsport kurz 1,28 a Fortuna 1,25, na Fenina 3,03 až 3,20. Do soboty se kurzy ještě mohou pohnout.
Hlavním tahákem večera tak nejsou údery, ale životopisy. Divák si kupuje přístup k příběhu dvou mužů, jejichž pády roky sledoval v bulváru. Kde přesně končí zábava a začíná těžba z cizích démonů, si musí odpovědět každý sám. Ve chvíli, kdy se léčba závislosti dostane do sázky a pervitin do předzápasové řeči, ale ta hranice podle nás leží blíž, než by organizátoři chtěli připustit.
Co zůstává neznámé před sobotou
Clash 17 začne v sobotu 24. října v 18:30 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Karta má čtrnáct zápasů a nabídne i další kuriozity: Karlose Bendu proti pěti soupeřům, souboj tří dvojic v thajském boxu nebo titulový duel Malej Zmijozel proti Prcalíkovi. Hlavní zápas ale patří Kociánovi s Feninem.
Jedna otázka zůstává bez odpovědi: v jakém zdravotním stavu oba do klece půjdou. Česká vyhláška o zdravotní způsobilosti ke sportu počítá se vstupními, pravidelnými a mimořádnými prohlídkami; ty pravidelné se dělají jednou za dvanáct měsíců. Organizace by měla způsobilost zápasníků řešit před každým galavečerem, konkrétní posudky Kociána a Fenina ale veřejné nejsou. Nikdo zvenčí tak nemůže říct víc, než co bylo vidět v Duplexu.
Je možné, že oba hlavní aktéři ještě po letech touží po potlesku. Stejně tak mohou rozhodovat peníze, které komerční zápasy s placeným přenosem nabízejí. Přímo to nikdo z nich neřekl. Jisté je jen to, že v sobotu je bude sledovat víc lidí než kterýkoli jejich zápas nebo koncert za poslední roky.
V Berlíně kdysi stadion skandoval jméno dvacetiletého kluka z Teplic a o deset let dřív zpívaly holky po celé republice refrén Mámy. V sobotu bude hala v Ústí znovu křičet jejich jména. Jen tentokrát kvůli tomu, co je v životě oba nejvíc stálo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta