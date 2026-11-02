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Fantastický podzimní koláč s hruškami a čokoládou – snadný hrníčkový recept. Příprava zabere maximálně 15 minut

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Zralé hrušky a výrazná čokoládová chuť patří k sobě. Upečte vláčnou buchtu s ovocem, která potěší jemným těstem a bohatou chutí kakaa.
Fantastický podzimní koláč s hruškami a čokoládou – snadný hrníčkový recept. Příprava zabere maximálně 15 minut

Fantastický podzimní koláč s hruškami a čokoládou – snadný hrníčkový recept. Příprava zabere maximálně 15 minut

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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