Fantastické řezy à la tiramisu – vláčný šťavnatý korpus, výrazný krém a intenzivní kakao. Super rychlý dezert na každou příležitost

Představte si nedělní odpoledne, kdy z lednice vytáhnete vychlazený moučník, nakrájíte ho na nadýchané kostky a poprášíte vrstvou tmavého kakaa. Když do něj poprvé zaboříte lžičku, ucítíte dokonalé spojení vláčného korpusu nasáklého kávou a sametově jemného krému, který se okamžitě rozplyne na jazyku. Rychlé pečené tiramisu řezy představují neodolatelnou poctu slavnému italskému dezertu, ovšem v neuvěřitelně praktickém kabátě. Na rozdíl od klasických nepečených verzí s piškoty nabízí pečený nadýchaný základ, který do sebe kávovou esenci krásně vsákne a udrží dezert dokonale šťavnatý. Je to přesně ten typ elegantního moučníku, který ozdobí každou sváteční tabuli a u šálku espressa po něm nezbude ani ten nejmenší drobek.
Italské tiramisu vzniklo v 60. letech 20. století v Benátsku a jeho název doslova znamená „rozvesel mě“ nebo „zvedni mi náladu“. A přesně to tento dezert dělá! Zatímco originál spoléhá na piškoty savoiardi, mascarpone a žloutky šlehané nad parou, pečené variace si získaly obrovskou popularitu v moderních evropských domácnostech. Spojení nadýchaného pečeného korpusu s kávovým přelivem a nadýchaným smetanovým krémem totiž zachovává ikonický chuťový profil tradiční italské delikatesy, ale nabízí mnohem větší stabilitu při krájení a jistotu dokonalého výsledku pro každého kuchaře.
Na tomto receptu je skvělá i jeho nesmírná přizpůsobivost, díky které si ho můžete upravit podle vlastní chuti. Kávovou směs určenou k provlhčení korpusu můžete obohatit o kapku kvalitního rumu, kávového likéru Kahlúa nebo mandlového Amaretta, což moučníku dodá ten správný dospělý šmrnc. Pokud připravujete řezy pro děti, stačí kávu nahradit bezkofeinovou variantou nebo silným kakaem. Krém zase můžete posypat hoblinkami hořké čokolády či nasekanými praženými lískovými oříšky. Získáte tak úžasně variabilní moučník, pro jehož recept si k vám chodit všichni hosté.
Začněte s přípravou krému. V rendlíku smíchejte klasický i vanilkový cukr, kukuřičný škrob, mléko, vaječný žloutek a kávu. Směs zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu.
Poté ji přendejte do mísy, zakryjte potravinovou fólií a nechte vychladnout při pokojové teplotě. Pak ji vložte na 3–4 hodiny do lednice a připravte těsto.
Tip: Aby na směsi nevznikl škraloup, fólie by se jí měla dotýkat.
Ve větší míse vyšlehejte vejce s klasickým a vanilkovým cukrem do světlé pěny. Postupně přidejte mléko, olej a nakonec mouku s kypřicím práškem do pečiva.
Poznámka: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 170–180 °C po dobu 15–20 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle, kterou byste z něj měli vytáhnout čistou.
Korpus nechte zcela vychladnout, propíchejte jeho povrch vidličkou a navlhčete ho směsí studeného mléka s instantní kávou. V samostatné míse pak vyšlehejte smetanu dotuha.
Vychladlý základ na krém šlehejte asi 3 minuty a poté ho opatrně vmíchejte do vyšlehané smetany. Vzniklý krém naneste na vychladlý korpus, uhlaďte ho a dezert posypte kakaovým práškem.
Rychlé pečené tiramisu řezy vložte na 3–4 hodiny do lednice a pak je servírujte nakrájené na kousky.
Poznámka: Každou porci můžete ozdobit trochou šlehačky.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Vkusnoye Vdoxnoveniye
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato