Fantastické koláčky s jablky a marmeládou – rychlovka, kterou mám na plechu dřív, než se rozehřeje trouba

Rychlé koláčky s jablky a marmeládou představují naprosto dokonalé řešení pro každou příležitost. Tyto půvabné miniaturní koláčky v sobě snoubí jemné máslové těsto s vůní svěží citronové kůry, sladký marmeládový základ, tenké plátky křehkých jablek a křupavé mandle na povrchu. Výsledkem je elegantní sladká pochoutka, která vypadá jako z vitríny vyhlášeného francouzského pekařství.
Příprava drobných otevřených koláčků s ovocným středem čerpá inspiraci z tradičního evropského galetkového pečení a venkovských ovocných tartaletek. Dřívější pekaři vyráběli tyto mini koláče z odřezků máslových těst, aby neplýtvali drahocennými surovinami, a plnili je sezónním ovocem i zavařeninami. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je potření středu vykrojeného těsta hustou marmeládou ještě před položením jablek. Marmeláda vytvoří ochrannou vrstvu, která zachytí uvolněnou šťávu z ovoce, propojí se s její chutí a zaručí, že spodek koláčku zůstane dokonale křehký a nepromáčí se.
Největší předností těchto rychlých jablečných koláčků je jejich úhledný vzhled, snadné porcování a fantastická souhra chutí. Hodí se jak k odpolednímu šálku kávy, tak jako pohotová sladká svačinka na cesty či do práce.
S receptem si navíc můžete hravě zaexperimentovat podle vlastních zásob ve spíži. Místo klasické meruňkové či jahodové marmelády vyzkoušejte pikantní rybízový džem, pomerančovou marmeládu nebo poctivá švestková povidla se špetkou skořice. Jablka lze v letních měsících snadno nahradit plátky zralých hrušek, broskví nebo čerstvých fíků. Pokud nemáte po ruce plátky mandlí, povrch těsta před pečením posypte nasekanými vlašskými ořechy, lískovými oříšky nebo hrubým třtinovým cukrem, který při pečení vytvoří úžasnou karamelovou krustičku. Koláčky chutnají nejlépe mírně vychlazené, jemně zaprášené moučkovým cukrem nebo podávané se lžící nadýchané zakysané smetany.
Vejce a vaječný žloutek vyšlehejte s cukrem a citronovou kůrou. Přidejte rozpuštěné máslo, a jakmile se ingredience propojí, také mouku.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě za občasného promíchání. Před použitím ho nechte vychladnout.
Z ingrediencí vytvořte těsto, které zabalte do potravinové fólie a vložte na 20 minut do lednice.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Mezitím oloupaná jablka nakrájejte na plátky, které vložte do vody s citronovou šťávou.
Poznámka: Díky citronové šťávě a vodě ovoce nezhnědne během chlazení těsta.
Z těsta následně vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte kolečka o průměru asi 10 cm. Střed každého kolečka potřete marmeládou a pokryjte plátky jablek.
Okraje těsta zahněte směrem do středu tak, abyste náplň z menší části zakryli a vzniklé koláčky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Těsto potřete vaječným bílkem a koláčky posypte plátky mandlí i hnědým cukrem. Pochoutku poté pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20–25 minut.
Rychlé koláčky s jablky a marmeládou nechte vychladnout a poté je servírujte. Díky nižší teplotě bude sladká pochoutka lépe stravitelná.
Tip: Koláčky podávejte posypané moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: وصفة سهلة
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato