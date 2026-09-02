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Fanoušci po derby řeší Trpišovského uši. Na Letné přejel Spartu 3:0 a v rozhovoru prozradil svůj rituál před zápasem

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30. srpna 2026 Slavia rozstřílela Spartu na Letné 3:0, a přesto se velká část online debaty stočila k televiznímu detailnímu záběru na uši Jindřicha Trpišovského. Na pravém uchu slávistického trenéra byla v pozápasovém rozhovoru na Oneplay Sport jasně vidět drobná semínka přichycená náplastí. Ze slávistického prostředí záhy přišlo vysvětlení: ušní akupresura, neinvazivní metoda na zklidnění a soustředění před zápasem. Detail, který by za jiných okolností nikdo neřešil, najednou generoval víc reakcí než rozbor čtyř stoperů v základní sestavě.
Fanoušci po derby řeší Trpišovského uši. Na Letné přejel Spartu 3:0 a v rozhovoru prozradil svůj rituál před zápasem

Fanoušci po derby řeší Trpišovského uši. Na Letné přejel Spartu 3:0 a v rozhovoru prozradil svůj rituál před zápasem

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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