Fanoušci po derby řeší Trpišovského uši. Na Letné přejel Spartu 3:0 a v rozhovoru prozradil svůj rituál před zápasem

Tři góly, šest let čekání
Šesté kolo Chance Ligy 2026/27 přineslo na Letnou jedno z nejjednoznačnějších derby posledních let. Už v 11. minutě otevřel skóre Wiktor Nowak, poločas tak skončil 0:1 pro hosty. Po přestávce zvýšil Danijel Šturm a v nastavení přidal třetí trefu Emmanuel Ayaosi. Podle oficiálního reportu Slavie šlo o první ligovou výhru červenobílých na Letné po šesti letech.
Trpišovský na pozápasové tiskovce euforii vědomě brzdil. „Jsme maximálně spokojení. Vyhráli jsme a nedostali gól,“ řekl. Vzápětí ale dodal, že je teprve šesté kolo a před týmem je spousta dalších zápasů. K taktice prozradil, že měl připravené „dvě varianty, dvě herní tváře“ a definitivně se rozhodl den před utkáním. Výsledkem byla nečekaná sestava se čtyřmi stopery a důrazem na defenzivní disciplínu, která Spartu prakticky vymazala.
Uši versus taktika
Jenže sociální sítě fungují jinak než taktická tabule. Televizní záběr na Trpišovského ucho se začal šířit během minut. Náplasti se semínky vypadaly nezvykle, komentáře se plnily spekulacemi od voodoo až po tajný suplement. Skutečnost je prozaičtější.
Podle informací iSport.cz ze slávistického týmu jde o aurikuloterapii, tedy stimulaci bodů na ušním boltci, která má pomáhat se stresem a koncentrací. A není to žádná novinka. Slavia o spolupráci s akupunkturistou Michalem Kunešem informovala už v únoru 2018, tedy dávno před jakýmkoli virálem. Kuneš je podle sekundárních zdrojů Trpišovského klientský kontakt zhruba deset let. Co vypadá jako podivnost z jednoho záběru, je ve skutečnosti součást dlouhodobé práce s regenerací a psychickým nastavením.
Trávník, ne uši
Do směsi se přimíchala ještě druhá ingredience, která s ušní akupresurou nesouvisí. V dřívějším fanoučkovském rozhovoru pro SlaviaTV (nikoli na pozápasové tiskovce po derby) Trpišovský prozradil svůj předzápasový rituál: chodí k trávníku. Na dotaz, jestli mu někdy přišla divná chuť, odpověděl s typickým humorem: „Na některých stadionech mi vůbec nechutná.“ A doplnil, že k trávníku „většinou jen přivoní.“
Obě věci, semínka na uších a čichání k trávníku, se v online debatě slily do jednoho bizarního příběhu. Ve skutečnosti jde o dvě oddělené roviny: osobní předzápasový zvyk a systematickou práci s akupresurou, kterou klub využívá roky.
Proč detail vyhrává nad analýzou
Virál kolem Trpišovského uší ilustruje mechanismus, který sportovní žurnalistika zná dobře. Detailní záběr na nezvyklý detail je pro sdílení na sítích nesrovnatelně jednodušší než rozbor toho, jak Slavia přebírala hráče v přechodové fázi nebo proč čtyři stopeři zafungovali proti sparťanské ofenzivě. Meme se šíří rychleji než taktická analýza. Sparta ve svém oficiálním reportu popsala průběh tříbrankové porážky věcně (góly v 11., 60. a 90+2. minutě), ale detailnější sebekritiku v otevřeně dostupných zdrojích nenabídla.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější kontrast celého večera: trenér, který šest let čekal na ligovou výhru na Letné, ji nakonec urval s nečekaným taktickým plánem a železnou mentalitou mužstva, a internet si z toho odnese náplast na uchu. Výsledek 3:0 ale mluví sám za sebe. A semínka na boltci? Ta tam možná byla i při předchozích prohrách. Jen si jich nikdo nevšiml.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle