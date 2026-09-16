Fandí Spartě, mluví česky a miluje Prahu. Přesto Damm nastoupí v Davis Cupu proti Česku za Ameriku

Když americký tenisový svaz 14. září 2026 zveřejnil soupisku pro kvalifikační duel Davis Cupu v Praze, jedno jméno vyčnívalo. Martin Damm Jr., narozený na Floridě, vychovaný americkým systémem, aktuálně 92. hráč světa, a zároveň syn bývalého českého daviscupového reprezentanta, který doma mluví česky, každé léto se vrací do Prahy a v Česku má tréninkovou základnu. Jeho první reprezentační start za hvězdy a pruhy přichází 18. září proti české vlajce, pod kterou hrával jeho otec. Dramaturgii si tohle nevymyslíte.
Půl identity v Bradentonu, půl na Štvanici
Martin Damm Jr. se narodil v roce 2004 na Floridě, kde jeho otec Martin Damm starší po emigraci zapustil kořeny. Prošel IMG Academy i strukturami USTA, v juniorském žebříčku vystoupal až na třetí místo světa. Americká cesta byla od začátku logická: škola, trenéři, klima, infrastruktura. Sám v rozhovoru pro Tenisový svět v roce 2019 zmínil, že v USA jsou lepší podmínky a dobří trenéři, a že v Česku se v zimě musí hrát v hale.
Jenže druhá polovina jeho života vypadá jinak. Doma se mluví česky, protože prarodiče a bratranci umějí jen česky. Rodina každé léto jezdí do Prahy. V Evropě má fitness kouče a tréninkovou bázi. V patnácti normálně odpovídal českým novinářům česky a dělal si legraci jen ze skloňování. Tohle není sentimentální vazba k „českým kořenům“ z rodinného alba. Je to opakovaný fyzický pobyt, fungování ve městě, jazyk v každodenním provozu.
Proč ne Česko
Otázka, která se nabízí, má překvapivě přímou odpověď. Damm o ní mluvil otevřeně už jako patnáctiletý: když byl menší, o české reprezentaci přemýšlel. Pak ale převážila realita. Narodil se v Americe, vyrůstal tam, měl dobrý vztah k USTA. „Teď už asi zůstanu jako Američan,“ řekl v létě 2019.
Česká varianta přitom nebyla jen fantazie. Damm má dvojí občanství, veřejně o něm hovořil už v září 2019, tedy dávno před covidem. Pravidla ITF výslovně řeší hráče způsobilé reprezentovat více zemí. Formálně mohl nastoupit za Česko. Ale neudělal to. Z českého tenisového prostředí zaznívaly postesky, že je škoda, že hraje pod americkou vlajkou. Oficiální nábor ze strany Českého tenisového svazu se ale v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo.
Podle nás je přesnější mluvit o pragmatické kariérní volbě s citovou českou vrstvou než o dramatu zrady nebo loajality. Rodina, jazyk a léta v Praze jsou české. Škola, systém, podmínky a profesní zázemí americké. Identita padesát na padesát, dres jednoznačně hvězdnatý.
Otec jako kompas
Bez Martina Damma staršího by příběh neexistoval. Syn to řekl přímo: „Bez táty bych tenis asi nikdy nehrál.“ Otec, který na ATP Tour dosáhl na 42. místo ve dvouhře a páté ve čtyřhře, nasbíral 40 deblových titulů včetně US Open 2006 a hrál Davis Cup za Česko, vzal syna od dětství na turnaje. Dřív s ním byl na kurtu denně, dnes pomáhá i na dálku.
Synova čísla zatím otce nedohánějí, ale směr je jasný. V srpnu 2026 debutoval v Top 100, na US Open 2025 prošel jako kvalifikant do druhého kola. Ve dvaadvaceti je na 92. místě světa. Překonat otcovo singlové maximum je realistická ambice. Čtyřicet deblových titulů? To je jiná liga.
O2 arena po třinácti letech
Davis Cup se do pražské O2 areny vrací poprvé od roku 2013. Kapacita dvanáct tisíc míst, kapitán Tomáš Berdych, v českém týmu Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Atmosféra se chystá jako velký domácí tenisový svátek, a do téhle kulisy vstoupí na druhé straně sítě kluk, který zná Prahu líp než většina jeho amerických spoluhráčů.
Americká soupiska vedle Damma zahrnuje Bena Sheltona, Learnera Tiena, Christiana Harrisona a Austina Krajicka. Singly nejspíš míří na Sheltona a Tiena, Krajicek s Harrisonem profilově sedí spíš na čtyřhru. Damm vypadá jako třetí singlová varianta, ale po výpadku Fritze a Paula se jeho pozice v týmu zvedla. Nástup v singlu i deblu je reálný.
Praktické informace pro fanoušky: pátek 18. září od 15:00 dvě dvouhry, sobota 19. září od 14:00 čtyřhra a dvě dvouhry. Vstupenky přes Ticketportal a Ticketmaster v rozmezí 1 250 až 15 000 Kč, dvoudenní balíčky od 2 500 Kč. Vstup do arény devadesát minut před začátkem.
Známý soupeř, ne cizinec
Pražské publikum bude mít v Dammovi neobvyklého protivníka. Ne anonymního Američana, ale hráče, který rozumí každému pokřiku z tribun, zná cestu ze Štvanice do centra a v Praze strávil víc letních týdnů než ledaskterý český profesionál. Jestli ho dvanáct tisíc diváků přivítá potleskem nebo tichým respektem, ukáže pátek odpoledne v Holešovicích.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář