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Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody

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Frontman, zpěvák a textař Tří sester Lou Fanánek Hagen (foto; vlastním jménem František Moravec) vydává výběrové album, nazvané Lou Fanánek Hagen 60. Bilanční nahrávka, sestavená u příležitosti Fanánkových kulatin, vychází na CD, LP a digitálních formátech.
Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody

Fanánek vydává výběrové album, doplnil jej novou skladbou Moravian RapSchody

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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