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Famózní řezy „Banánky v čokoládě“ s pudinkovou náplní – chutnají jako luxusní dezert, ale jsou hotové raz dva

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Tento dezert je naprosto božským zážitkem, který se doslova rozplývá na jazyku. Kakaové řezy s banánem vypadají a chutnají jako z té nejlepší cukrárny.
Famózní řezy „Banánky v čokoládě“ s pudinkovou náplní – chutnají jako luxusní dezert, ale jsou hotové raz dva

Famózní řezy „Banánky v čokoládě“ s pudinkovou náplní – chutnají jako luxusní dezert, ale jsou hotové raz dva

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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