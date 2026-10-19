Famózní řezy „Banánky v čokoládě“ s pudinkovou náplní – chutnají jako luxusní dezert, ale jsou hotové raz dva

Když dostanete chuť na dovedně připravený moučník, který vypadá i chutná jako luxusní zákusek z vyhlášené vídeňské cukrárny, kakaové řezy s banánem a vanilkovým pudinkem představují dokonalou volbu. Spojení nadýchaného poctivého kakaového korpusu, sametově jemného žlutého krémového pudinku, sladkých zralých banánů a lesklé čokoládové polevy vytváří na jazyku neuvěřitelný symfonický zážitek. Každé sousto nabízí dokonalou rovnováhu hořkosladkých a ovocných tónů.
Kombinace čokolády, banánů a jemného smetanového či pudinkového krému má své pevné místo v historii světové cukrářské tvorby. Legendární spojení čokolády a banánu, známé po celém světě jako koncept „Krtkova dortu“ či pařížských banánových řezů, staví na přirozené sladkosti ovoce.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná flexibilita a prostor pro vaši vlastní cukrářskou fantazii. Tradiční vanilkový pudinkový krém můžete ozvláštnit kapkou poctivého rumu, špetkou pražené mleté kávy nebo jemně nastrouhanou pomerančovou kůrou. Pokud chcete dezert posunout na ještě slavnostnější úroveň, závěrečnou čokoládovou polevu můžete namísto klasických lískových oříšků posypat nasekanými smaragdovými pistáciemi, plátky opražených mandlí či strouhaným kokosem. Místo čerstvých banánů navíc skvěle fungují také kompotované višně nebo čerstvé maliny, jež dodají řezům svěží kyselkavost.
Začněte s přípravou pudinku. V rendlíku smíchejte klasický a vanilkový cukr se škrobem a moukou. Přilijte mléko a ingredience zahřívejte 2–3 minuty.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku prosejte.
Jakmile směs začne bublat, vařte ještě 1 minutu a odstavte ji z tepla. Vmíchejte do ní máslo a po jeho rozpuštění vzniklý pudink přendejte do mísy.
Pudink zakryjte potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout. Zatímco pudink chladne, připravte těsto.
Poznámka: Aby na pudinku nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Vejce vyšlehejte s klasickým i vanilkovým cukrem a solí do světlé pěny. Postupně do ní vešlehejte mléko, rostlinný olej a poté mouku s kakaem a kypřicím práškem do pečiva.
Těstem naplňte formu na pečení vyloženou pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 175–180 °C po dobu 25–30 minut. Po upečení z horní části korpusu odkrojte tenkou vrstvu, abyste ho zarovnali.
Poznámka: Korpus je sám o sobě dostatečně vláčný. Pokud ale chcete na vláčnosti přidat, můžete ho navlhčit asi 100 ml studeného mléka.
Upečený korpus nechte vychladnout a poté na něj naneste pudink, který předem šlehejte 2–3 minuty. Pudink pak pokryjte horizontálně rozkrojenými oloupanými banány.
Dezert nakonec pokryjte polevou, kterou připravíte smícháním horkého mléka, čokolády a másla. Celý dezert po té ozdobte nasekanými ořechy.
Tip: Použít můžete lískové ořechy nebo například pistácie.
Před servírováním uložte kakaové řezy s banánem asi na 3–4 hodiny do lednice. Získají díky tomu pevnější strukturu a budou lépe držet tvar.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Vkusnoye Vdoxnoveniye
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato