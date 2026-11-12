Famózní „Opera řezy“ se 2 druhy krémů – chutnají božsky, jsou téměř bez práce a navíc nemusím ani zapínat troubu

Ne každý den je chuť vytahovat plech, rozehřívat troubu a hlídat, jestli je korpus správně upečený. Někdy dostanete chuť na něco sladkého, co by se hodilo ke kávě po nedělním obědě nebo jako pohoštění pro návštěvu, ale představa dalšího pečení vás příliš neláká. Právě v takové chvíli přicházejí ke slovu nepečené dezerty. Z několika běžných surovin dokážou vytvořit překvapivě působivé sladké pohoštění, které potřebuje především trochu času v lednici.
Nepečené moučníky mají v domácích kuchyních své pevné místo už po několik generací. Jejich obliba souvisí také s tím, že nevyžadují složité vybavení ani zkušenosti s pečením. Zvlášť oblíbené se staly dezerty z máslových sušenek, pudinkových krémů, tvarohu nebo šlehačky. Inspiraci pro ně najdeme v různých evropských kuchyních, kde se podobné vrstvené sladkosti připravují v mnoha podobách. Typickým příkladem jsou italské dezerty s mascarpone nebo středoevropské nepečené řezy, které se postupně zabydlely i v českých domácnostech.
Právě u těchto řezů je zajímavé spojení dvou krémů, které se chuťově i konzistencí doplňují. Máslový vanilkový krém je hutnější, jemný a příjemně sladký, zatímco kávový krém z mascarpone a smetany přináší lehkost a výraznější chuť. Sušenky namočené v mléce během odpočinku v lednici změknou a propojí jednotlivé vrstvy. Celý dezert nakonec uzavírá čokoládová poleva, jejíž lehká hořkost příjemně vyvažuje sladkost náplní.
Při přípravě věnujte pozornost především teplotě surovin. Máslo i pudink musí mít před šleháním stejnou pokojovou teplotu, jinak se může vanilkový krém srazit. Kávu zase nechte před přidáním do mascarpone úplně vychladnout a sušenky namáčejte v mléce jen krátce, aby se nerozpadaly. Řezy potřebují alespoň čtyři hodiny v lednici, ideálně však celou noc, aby se vrstvy zpevnily a sušenky získaly správnou vláčnost.
Pokud máte rádi výraznější kávovou chuť, můžete její množství mírně zvýšit nebo přidat trochu kávového likéru. Zajímavou obměnou je také tenká vrstva rybízového či švestkového džemu, která vnese do sladkého dezertu příjemně nakyslý tón. Při servírování krájejte řezy ostrým nožem namočeným v horké vodě a po každém řezu jej otřete. Jednotlivé porce můžete ozdobit trochou čokoládových hoblinek nebo jemně prosátým kakaem. Nejlépe chutnají dobře vychlazené, doplněné šálkem kávy.
Nejprve připravte vanilkový pudink. Z celkového množství mléka odeberte přibližně 125 ml a rozmíchejte v něm pudinkové prášky dohladka. Zbývající mléko nalijte do hrnce, přidejte cukr a přiveďte k varu.
Do vroucího mléka za stálého míchání vlijte rozmíchaný pudinkový prášek. Na mírném ohni vařte přibližně 1–2 minuty, dokud směs nezhoustne. Hotový pudink přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte zcela vychladnout.
Změklé máslo vložte do mísy a šlehejte přibližně 5 minut do světlé a nadýchané pěny. Postupně po lžících přidávejte vychladlý pudink a vždy důkladně zašlehejte. Nakonec vmíchejte vanilkový extrakt a připravený krém odložte stranou.
Tip: Vanilkový pudink i máslo musí mít před šleháním stejnou pokojovou teplotu.
Instantní kávu rozmíchejte v horké vodě a nechte úplně vychladnout. Do mísy vložte studené mascarpone, dobře vychlazenou smetanu a moučkový cukr. Vše vyšlehejte do hustého krému, přidejte kávovou směs a vanilkový extrakt a krátce prošlehejte, aby se chutě spojily.
Tip: Kávovou směs přidávejte do mascarpone až po úplném vychladnutí.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a vložte do misky. Smetanu zahřejte téměř k bodu varu, nalijte ji na čokoládu a nechte přibližně minutu odstát. Poté směs promíchejte dohladka, přidejte máslo a míchejte, dokud nevznikne lesklá poleva.
Formu o rozměrech přibližně 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem. Máslové sušenky krátce namáčejte v mléce a skládejte je těsně vedle sebe na dno formy. Vytvořte souvislou vrstvu bez větších mezer.
Na sušenky rozetřete polovinu kávového krému a na něj opatrně naneste polovinu vanilkového krému. Přidejte další vrstvu krátce namočených sušenek a postup zopakujte se zbývajícími krémy. Povrch zakončete poslední vrstvou sušenek.
Na závěr rozetřete po povrchu čokoládovou polevu a uhlaďte ji. Hotové řezy vložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně však přes noc, aby sušenky změkly a krémové vrstvy dostatečně zpevnily. Před podáváním nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová