Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Falešný úředník ČSSZ připravil důchodkyni o téměř 80 tisíc: banka peníze nevrátila, protože PIN prozradila sama

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česká správa sociálního zabezpečení po telefonu nikdy nežádá hesla, přihlašovací údaje ani čísla platebních karet. Podvodníci, kteří se za její úředníky vydávají, na tom stavějí celou svou legendu, a úřad proto vydal od ledna 2024 čtyři samostatná varování. Jeden hovor stačí, aby z účtu seniorky zmizely úspory odkládané měsíce.
Falešný úředník ČSSZ připravil důchodkyni o téměř 80 tisíc: banka peníze nevrátila, protože PIN prozradila sama

Falešný úředník ČSSZ připravil důchodkyni o téměř 80 tisíc: banka peníze nevrátila, protože PIN prozradila sama

Zdroj: Foto: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 19:20

Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů
Lithium přišlo o monopol: Changan prodává první sériový elektromobil na sodík, ujede přes 400 kilometrů
Telefon nahradí ztracený ovladač od televize zdarma: vedou k tomu tři cesty a jedna z nich má zásadní háček
Telefon nahradí ztracený ovladač od televize zdarma: vedou k tomu tři cesty a jedna z nich má zásadní háček

Dálkový ovladač je nejčastěji hledaná věc v domácnosti, přitom náhrada leží celou dobu vedle na gauči....

Vypnuto neznamená bezpečno. V roce 2024 hasiči zapsali 3 922 požárů z technických závad, stačí jeden fén v zásuvce
Vypnuto neznamená bezpečno. V roce 2024 hasiči zapsali 3 922 požárů z technických závad, stačí jeden fén v zásuvce

Vypínač na přístroji nestačí, protože dokud je vidlice v zásuvce, zůstává část obvodu pod napětím. Hasiči...

Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun
Google platí odškodné za předplatné, které se tiše obnovovalo. Na účty v Google Play padá zhruba 127 korun

Google posílá peníze uživatelům, kterým se v Google Play obnovovala předplatná za podmínek schovaných...

Dva antiviry v jednom počítači? Veterán Microsoftu popsal, proč pak Windows zamrzají a padají aplikace
Dva antiviry v jednom počítači? Veterán Microsoftu popsal, proč pak Windows zamrzají a padají aplikace

Dva bezpečnostní programy, které hlídají systém současně, se mohou navzájem považovat za hrozbu a pustit se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.