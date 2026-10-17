Falešný úředník ČSSZ připravil důchodkyni o téměř 80 tisíc: banka peníze nevrátila, protože PIN prozradila sama

Anně je osmašedesát a telefon jí zazvonil v úplně běžný všední den. Muž na druhé straně se představil jako pracovník ČSSZ, znal její jméno, mluvil klidně a oznámil jí, že v systému je chyba a důchod nebude vyplacen, dokud si úřad neověří její totožnost. Anna během hovoru nadiktovala číslo účtu, údaje z karty i PIN. Že z účtu zmizelo bezmála 80 000 korun, si všimla až o několik dní později, když chtěla po internetu zaplatit dárek pro vnučku. Reklamace u banky ani trestní oznámení jí peníze nevrátily. Její případ se v otevřených zdrojích nepodařilo doložit policejním spisem ani rozhodnutím banky, popis průběhu je tedy jejím tvrzením. Mechanismus, na kterém podvod stojí, je ovšem zdokumentovaný a opakuje se.
Věta o zastavení důchodu zabírá líp než falešný policista
Scénář s falešným bankéřem nebo policistou jede v Česku roky. Legenda s ČSSZ je účinnější, protože míří na jediný pravidelný příjem, který senior má. Sdělení „nemůžeme vám vyplatit důchod“ nepracuje s abstraktním ohrožením úspor, ale s otázkou, z čeho bude člověk příští měsíc žít, a panika nastupuje během pár vteřin.
Důvěryhodnost hovoru podvodníci dolaďují technikou. Používají spoofing, takže se na displeji zobrazí číslo vypadající jako oficiální linka, a podle policie často znají jméno, adresu i další údaje o volaném. ČSSZ přitom v lednu 2024 uvedla, že tehdejší vlna telefonátů a SMS nevznikla únikem dat z jejích systémů, a že pachatelé volali i lidem, kteří žádné dávky nepobírají. Seznam volaných čísel tedy nemusí mít s úřadem nic společného.
Že nejde o ojedinělý výpadek pozornosti jedné seniorky, ukazuje frekvence varování. ČSSZ upozorňovala na zneužití svého jména v lednu 2024, prosinci 2024, lednu 2025 a znovu v listopadu 2025, kdy se volající vydávali za firmy údajně pověřené ČSSZ a odkazovali se na Českou národní banku. Policie v září 2025 označila vishing, tedy podvodné telefonáty, za jednu z nejčastějších forem kybernetických podvodů a seniory za jednu z nejohroženějších skupin.
Tři cesty, kterými se vyzrazený PIN mění v prázdný účet
Samo číslo účtu pachateli k ničemu není. Rozhodující je vylákání bezpečnostních prvků, a právě ty Anna podle svého popisu prozradila. ČNB v říjnu 2025 popsala postup, při kterém oběť na pokyn volajícího přiloží kartu k telefonu a zadá PIN; karta se tím zkopíruje do podvodné aplikace a pachatel s ní platí i vybírá hotovost.
Druhá cesta vede přes oběť samotnou. Když na výzvu volajícího potvrdí transakci silným ověřením, tedy kódem z SMS nebo biometrií, banka ji eviduje jako platbu schválenou klientem. Třetí možnost je nejpřímější: s vylákanými přihlašovací údaji se pachatel dostane do internetového bankovnictví a příkazy zadá sám.
Jakou z těchto variant pachatelé u Anny použili, není známo. Podle popsaných scénářů ale stačí kombinace čísla karty, PINu a jediného potvrzení a peníze odejdou během několika minut.
Britské banky vracejí peníze do pěti dnů, Česko takový režim nemá
Zákon o platebním styku ukládá bance napravit neautorizovanou transakci, tedy takovou, kterou klient neprovedl ani neschválil. Jakmile ji však potvrdí sám, byť pod nátlakem podvodníka, situace se obrací. Pokud plátce způsobil ztrátu podvodným jednáním nebo hrubou nedbalostí při ochraně bezpečnostních prvků, nese ji podle zákona v plném rozsahu.
Sdělení PINu cizí osobě po telefonu banky typicky vyhodnotí jako porušení povinnosti chránit bezpečnostní prvky. Pro poškozeného je to skoro neprůstřelná past: důkaz o jeho nedbalosti je jednoduchý a snadno popsatelný, zatímco on sám musí vysvětlovat, že jednal v dobré víře a pod tlakem. Dobrá víra přitom v textu zákona žádnou roli nehraje.
Ve Velké Británii platí od 7. 10. 2024 u vybraných podvodů typu APP povinná refundace do výše 85 000 liber, obvykle do pěti pracovních dnů. Český klient takovou ochranu nemá. Když neuspěje s reklamací u banky, může se obrátit na finančního arbitra, jenže výsledek závisí na posouzení konkrétních okolností a předem ho nikdo nezaručí.
Zavěste. Oficiální linka ČSSZ má číslo 800 050 248
ČSSZ i policie popisují stejnou sadu varovných znaků. Volající tlačí na okamžité rozhodnutí a nedá čas na rozmyšlenou, chce hesla, PIN, údaje z karty nebo přihlašovací údaje do bankovnictví, vyzývá k instalaci aplikace či vzdáleného přístupu, během hovoru pošle SMS s odkazem a pohrozí zastavením důchodu nebo jiné dávky. Stačí jeden z těchto znaků a hovor je možné rovnou ukončit.
Pak zavolejte sami. ČSSZ má bezplatnou linku 800 050 248, banka má číslo uvedené přímo na kartě. Číslo, které se zobrazilo při podezřelém hovoru, nepoužívejte, právě to bývá podvržené.
Když už jste údaje prozradili, počítá se každá minuta. Nejdřív volejte banku a nechte zablokovat kartu i přístup do internetového bankovnictví, potom podejte oznámení na policii na lince 158. Podvodná čísla a SMS nahlaste svému operátorovi a u banky sepište reklamaci; pokud ji zamítne, spor je možné předložit finančnímu arbitrovi.