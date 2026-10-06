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Falešný článek s Křetínským ho zlákal na investici a poslal peníze na cizí účet. Zachránil ho detail, který většina přehlédne

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Muž naletěl na podvrženou reklamu s tváří Daniela Křetínského, poslal dva tisíce korun na cizí účet, a zastavil ho jediný krok, který zabere dvě minuty.
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Hotovost

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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