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Falešná marlenka: Jednodušší domácí verze božského medového dezertu, která šetří čas a přitom neztrácí chuť

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Medové řezy patří mezi ty moučníky, které vypadají pracněji, než ve skutečnosti jsou. Tuhle falešnou marlenku dělám hlavně ve chvíli, kdy chci něco slavnostnějšího na víkend nebo návštěvu, ale nechci se pouštět do složitého dortu. Díky medovému těstu, vařenému mléčnému krému a odležení přes noc získá řezy chuť, která připomene oblíbené medové dorty.
Obrázek receptu na falešnou marlenku.

Obrázek receptu na falešnou marlenku.

Zdroj: Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Recept na falešnou marlenku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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