Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.Zdroj: Dotekomanie
Článek byl publikován 20.10.2026 12:57
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