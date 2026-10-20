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Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.

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Obchodem Google Play se šíří falešné aplikace. Po nedávném případu s napodobeninou prohlížeče Chrome, který si stáhlo 100 tisíc uživatelů, se obchodem s aplikacemi šíří...
Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.

Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.

Zdroj: Dotekomanie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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