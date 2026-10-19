Faktura od známého ve WhatsAppu může být past. Jedno otevření a cizí člověk může ovládat váš počítač s Windows

Analýzu kampaně zveřejnil Kaspersky 22. června 2026. Soubory v ní nesou názvy jako „Financial Reports“, „Debt confirmation“ nebo „Account Statement“. Často dorazí bez jediného slova doprovodného textu, jen jako příloha od kontaktu, kterého znáte. Rozhoduje koncovka: soubor končí na
.vbs nebo
.vbe, a jde tedy o spustitelný skript. Samotné doručení zprávy nic nezpůsobí. Nebezpečné jsou dva kroky, stažení přílohy a její otevření.
Čtyři jazyky v názvech souborů prozrazují, kam míří útočníci
Útočníci obcházejí ostražitost, kterou si lidé zvykli uplatňovat u e-mailu. Zprávě ve WhatsAppu od známého člověka věří snáz než neznámé příloze v doručené poště. Soubor bez vysvětlujícího textu, jehož název připomíná výpis nebo upomínku, navíc na první pohled nevzbuzuje podezření.
Microsoft popsal už 31. března 2026 jinou aktivní kampaň, která stála na stejném principu. Skripty VBS šířené přes WhatsApp v ní stahovaly škodlivé instalační balíčky MSI. Dvě analýzy od dvou různých firem v odstupu necelých tří měsíců ukazují postup, který kyberzločinci opakují a dál upravují. Nejde o jednorázový nápad.
Podle Kaspersky pochází 80 % obětí aktuální kampaně z Malajsie a Česko mezi zeměmi s nejvíce zaznamenanými oběťmi nefiguruje. Názvy souborů útočníci přeložili do portugalštiny, francouzštiny, němčiny a malajštiny.
Skrytá složka, dva další skripty a instalace bez průvodce
Po otevření předají Windows soubor
.vbs interpretu
WScript.exe. Skript si ve složce
C:\Users\Public\Documents\ založí skrytou pracovní složku a stáhne dva další skripty ve VBScriptu.
První z nich se snaží přepsat hodnotu klíče registru
ConsentPromptBehaviorAdmin na
0. Podle dokumentace Microsoftu se tím mění chování Řízení uživatelských účtů (UAC): při některých operacích se přestane objevovat obvyklá výzva k potvrzení. Útok se tak zaměřuje na jednu z mála chvil, kdy by si uživatel mohl něčeho všimnout. Druhý skript mezitím stáhne archiv ZIP s instalačním balíčkem ManageEngine Endpoint Central.
Pomocný skript
setup1.vbs se pak příkazem
runas pokusí získat vyšší oprávnění. Pokud uspěje, spustí přes
msiexec.exe instalaci agenta a běžný průvodce instalací se přitom vůbec neukáže. V počítači pak běží plnohodnotný nástroj pro vzdálenou správu a uživatel netuší, že ho tam dostal útok.
Proč bezpečnostní software nemusí odhalit program s platným podpisem
ManageEngine Endpoint Central je komerční podniková platforma. Firmy po celém světě s ní spravují svá zařízení, na dálku řeší technické potíže, ovládají počítače, nasazují software a přenášejí soubory. Pro správce IT jsou to užitečné funkce. Útočníkovi poskytují všechno, co potřebuje, aby v napadeném systému vydržel dlouho a nenápadně.
Program má platný digitální podpis a sám o sobě škodlivý není, takže ho bezpečnostní software nemusí automaticky označit za malware. Jakmile ho ale ovládá útočník, může přes něj řídit plochu počítače, instalovat další software, stahovat a odesílat soubory a měnit nastavení systému bez vědomí uživatele. Výběr nástroje je na celé kampani nejpromyšlenější krok: všechny tyto schopnosti dostane útočník v jednom podepsaném balíčku, který vypadá jako běžná firemní instalace.
Kaspersky výslovně uvádí, že možnosti vzdálené správy dělají z tohoto nástroje atraktivní prostředek k udržení přístupu k napadenému zařízení.
U sedmi přípon v příloze je nejbezpečnější soubor neotevřít
Faktura nebo výpis z účtu běžně chodí ve formátu PDF, DOCX nebo XLSX. Pokud vám přes WhatsApp přijde soubor s příponou
.vbs,
.vbe,
.exe,
.bat,
.cmd,
.js nebo
.ps1 a nejste si naprosto jistí, odkud je a k čemu slouží, nechte ho zavřený. Přípona sama o sobě neprokazuje, že je soubor škodlivý, u nečekané přílohy je ale vážným důvodem ke zpozornění.
Aby šla přípona vůbec vidět, zapněte ve Windows její zobrazování. Systém ji ve výchozím nastavení může skrývat, a útočníci pak škodlivý soubor snadno vydávají za dokument. Návod najdete v nápovědě Microsoftu. Funkci SmartScreen nechte zapnutou, protože umí varovat před nebezpečnými weby a podezřelými soubory. Ve WhatsAppu vypněte automatické stahování médií a souborů, pokud ho nepotřebujete, a zapněte dvoufázové ověření účtu. V nastavení aplikace také pravidelně procházejte propojená zařízení a neznámé relace odpojujte.
Když vám známý pošle fakturu, kterou jste nečekali, ověřte si ji jinou cestou, třeba telefonátem. Nečekaná příloha může znamenat, že někdo převzal účet vašeho kontaktu.
Pokud už jste podezřelý soubor otevřeli, nejdřív odpojte počítač od sítě a potom spusťte bezpečnostní kontrolu. Dál prohlédněte složku
C:\Users\Public\Documents\, hlavně skryté adresáře s názvy začínajícími na
Temp_,
MSUpdate_ nebo
Sys_. Soubory
UEMSAgent.msi a
DCAgentServerInfo.json poslouží jako vodítko k podrobnější kontrole, jejich přítomnost však napadení ještě neprokazuje. Při podezření na kompromitaci se obraťte na odborníka nebo na správce IT.