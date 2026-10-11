Fabergé miniatura by ve výkupu vynesla pět tisíc, na aukci přes dva miliony. Hodnotu starého stříbra prozradí až lupa

Aukční síň Christie's prodala v dubnu 2024 stříbrnou miniaturu od Fabergé. Vážila 156 gramů a vydražila se za 88 200 dolarů, v přepočtu přes dva miliony korun. Pražský výkup ORO Praha platil u stříbra ryzosti 925 celkem 32,62 koruny za gram, takže za tentýž kus by jako za anonymní kov dal zhruba pět tisíc. Celý rozdíl, zhruba čtyřsetnásobný, vytvořila soustava drobných značek vyražených na okraji a nožkách. Odborník z nich vyčte puncovní značku, výrobce, město i období, ve kterém předmět vznikl.
112 gramů od Tiffany vyneslo téměř trojnásobek holby, která vážila skoro kilo
Cena starého stříbra má tři patra. Nejníž leží kovová hodnota, tedy hmotnost vynásobená výkupní cenou za gram dané ryzosti. Právě tímto výpočtem skončila Fabergé miniatura zhruba na pěti tisících. O patro výš stojí obchodní výkupní cena, do které se navíc započítává stav předmětu, kvalita řemeslného zpracování a jeho celková přitažlivost. Nejvýš je aukční cena, která reaguje hlavně na původ, a jen v tomto patře se částky posouvají o celé řády.
Pražské Dorotheum prodalo v roce 2015 stříbrnou holbu za 65 000 korun. Vážila 923 gramů a její značky se nepodařilo identifikovat. Soubor slánek a pepřenek od Tiffany vážil jen 112 gramů. Na Christie's se v říjnu 2022 prodal za 8 190 dolarů. Při stejném kurzu, se kterým počítá přepočet Fabergé miniatury, to dělá přes 180 tisíc korun. Slánky a pepřenky tak vynesly téměř trojnásobek ceny holby, přestože vážily zhruba osmkrát méně.
Obě položky dělí sedm let a jiná aukční síň, takže přesný poměr z nich vyčíst nejde. Stejným směrem ukazuje i miska od Tiffany o hmotnosti 106 gramů. Na Christie's se v lednu 2026 prodala za 3 810 dolarů, tedy podle téhož kurzu za víc než 86 tisíc korun, a sama tak překonala celou holbu.
Které číslo na stříbře se podle Puncovního úřadu napodobí nejsnáz
K domácímu průzkumu stačí denní světlo a lupa s alespoň desetinásobným zvětšením. Poslouží i makrofotografie z mobilního telefonu. Značky bývají tam, kde neruší dekor: na spodní straně podstavce, uvnitř víka, na nožkách, u ucha nebo podél okraje.
Nejdřív nafoťte a opište každou značku zvlášť, protože i otisk, který vypadá nečitelně, může po zvětšení ukázat aspoň obrys. Potom hledejte úřední punc v tabulkách Puncovního úřadu. Jejich oficiální PDF obsahuje historické soustavy pro zlato, stříbro i platinu. Značku výrobce nebo odpovědné osoby ověříte ve vyhledávači identifikačních značek na webu téhož úřadu. Nakonec porovnejte, jestli k sobě sedí období, město a ryzost. Když se údaje navzájem vylučují, je to varovný signál. Ryzostní číslo, například 925, nechte až na konec. Puncovní úřad výslovně upozorňuje, že je ze všech značek nejsnáz napodobitelné a samo o sobě dostatečnou informaci nedává. Na celém kusu je to tedy nejslabší doklad pravosti.
Cenu konkrétního předmětu Puncovní úřad neurčuje. Odkazuje na soudní znalce, které lze dohledat v evidenci na seznat.justice.cz. Spotřebitelská poradna úřadu v Praze je otevřená ve středu od 14 do 17 hodin.
Podle jediného písmene poznáte, jestli kus prošel pražským úřadem
Na českém území se vystřídalo několik puncovních soustav. Do roku 1806 platily zemské společenstevní značky, které v tabulkách Puncovního úřadu nesou kódy podle země. Čechy a Praha mají kód S-08, Morava a Brno S-09. Slezsko a Opava mají kód S-10.
V letech 1807 až 1824 zavedl rakouský systém úřadová písmena. Vídeň označovalo písmeno A, Prahu písmeno B a Brno písmeno F. Od roku 1866 platila další soustava, na českém území až do 28. února 1921. Praha v ní dostala písmeno C a Brno písmeno D. Pražský kus s písmenem B tedy patří do jiného období než kus s písmenem C, a samotná litera tak pomáhá předmět datovat.
Puncovní úřad vedle současných českých značek uznává i historické rakousko-uherské, československé a protektorátní punce, pokud nevyjadřují nižší ryzost, než stanoví dnešní zákonné minimum. Starý habsburský punc proto automaticky neznamená problém. Dobře čitelná vídeňská nebo pražská značka z 19. století aukční atraktivitu zvyšuje. Soustavy velkých center jsou lépe popsané, mají silnější vazbu na zavedené dílny a takové kusy se snáz prodávají. Pražské Dorotheum v popisech běžně uvádí město, období puncu a někdy i firmu, například vídeňskou Schwarz & Steiner.
Stará účtenka umí částečně nahradit nečitelnou značku
Výkup dává smysl u poškozených, běžných a anonymních kusů, u kterých stejně rozhoduje hlavně hmotnost a ryzost. Do aukce patří předmět, který nese identifikovatelného výrobce, pochází z významného centra, má neobvyklé řemeslné provedení nebo doloženou provenienci.
Nečitelná značka cenu zpravidla sráží, ale nemusí ji zlikvidovat. Chybějící atribuci mohou zčásti nahradit staré účtenky, rodinné fotografie, starší aukční záznamy, zmínky v odborné literatuře nebo výstavní historie. Christie's u silných kusů tyto vrstvy provenience podrobně vypisuje. Předmět s neidentifikovanými značkami aukcí projde také, obvykle v nižší kategorii a s větším důrazem na atest. Dokladem je holba z Dorothea, které neidentifikované značky nezabránily dojít k 65 000 korunám.
Postup před prodejem je tedy jasný. Nejdřív nafoťte celek i všechny značky, potom udělejte první kontrolu v tabulkách Puncovního úřadu, případně zajděte do jeho poradny nebo za znalcem. Teprve pak pošlete podklady aukční síni. Pražské Dorotheum u každé položky uvádí odhadní cenu, jméno experta a kontaktní adresu na Václavském náměstí 19.