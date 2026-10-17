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F1 se po více než 30 letech vrací do Afriky! Historickou dohodu slaví Rwanda, Hamilton jásá

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Formule 1 se po více než třech desetiletích vrátí na africký kontinent. Historickou dohodu s vedením šampionátu uzavřela Rwanda, která má po roce 2030 hostit závody mistrovství světa po dobu deseti let. Nový okruh vyroste nedaleko hlavního města Kigali a ambiciózní projekt už přivítal také sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.
F1 se po více než 30 letech vrací do Afriky! Historickou dohodu slaví Rwanda, Hamilton jásá

F1 se po více než 30 letech vrací do Afriky! Historickou dohodu slaví Rwanda, Hamilton jásá

Zdroj: F1
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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