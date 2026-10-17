F1 se po více než 30 letech vrací do Afriky! Historickou dohodu slaví Rwanda, Hamilton jásá

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Afrika naposledy hostila závod F1 v roce 1993, kdy v Jihoafrické republice triumfoval Alain Prost.
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Rwanda získala desetiletou smlouvu, přesný termín premiérové Grand Prix zatím není znám.
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Nová trať má vzniknout poblíž mezinárodního letiště Bugesera, přibližně 40 kilometrů od Kigali.
Na mapě formule 1 dlouhá léta chyběl celý kontinent. Zatímco šampionát postupně dobýval další destinace, Afrika zůstávala od roku 1993 stranou.
To se nyní změní. Vedení F1 oznámilo dohodu s Rwandou, která se stane novým africkým dějištěm závodů královny motorsportu.
Naposledy se piloti formule 1 představili v Africe před třiatřiceti lety na okruhu Kyalami v Jihoafrické republice.
Tehdejší Velkou cenu vyhrál Francouz Alain Prost. Od té doby se o návratu šampionátu na druhý největší kontinent světa opakovaně jednalo, konkrétní dohoda však dlouho nepřicházela.
Rwanda nyní uspěla s projektem nové závodní trati, která má vzniknout v blízkosti budovaného mezinárodního letiště Bugesera. Země už má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí, její metropole Kigali například hostila mistrovství světa v silniční cyklistice.
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"Afrika je domovem více než 100 milionů fanoušků formule 1 a jejich počet rychle roste," uvedl generální ředitel šampionátu Stefano Domenicali.
Podle něj se díky nové dohodě vrátí atmosféra velkých závodů k milionům příznivců, kteří na tuto chvíli dlouho čekali.
Nadšení neskrýval ani Lewis Hamilton, který návrat F1 do Afriky dlouhodobě podporoval. "Rwanda je jednou z mých nejoblíbenějších zemí, které jsem kdy navštívil. Čas na Velkou cenu v Africe už dozrál," prohlásil britský závodník.
Rwandský prezident Paul Kagame považuje projekt za významný krok nejen pro sport, ale také pro ekonomiku země. Nový okruh a letiště podle něj přinesou pracovní příležitosti, rozvoj cestovního ruchu i další obchodní možnosti.
Rwanda však nemusí zůstat jediným africkým pořadatelem. O návrat formule 1 dlouhodobě usiluje také Jihoafrická republika, jejíž ministr sportu Gayton McKenzie už oznámil, že jeho země chce získat vlastní Grand Prix ještě před rokem 2030.
Připomněl přitom, že například Itálie v minulosti hostila dva závody během jediné sezony, a není tedy důvod, aby se celá Afrika musela spokojit pouze s jedním.
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