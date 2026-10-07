F1 se musí nad sebou zamyslet, tvrdí Sainz po chaosu v Sepangu

Tato blamáž, která by se v kategorii s nejvíce pokročilou technologií v motorsportu neměla stávat, vyvolala samozřejmě vlnu kritiky.
Nebylo to však poprvé, kdy byly nové předpisy kritizovány. První kritika se objevila už při předsezónních testech. Postupně byly aktuální motorové regule kritizovány z několika důvodů. Ať už šlo o nedostatek energie, kterým pohonné jednotky trpí, o umělé předjíždění, či výpadky výkonu, které se tu a tam objevují.
Vzpomeňme si ale na Maxe Verstappena, který před novými motory varoval již v polovině roku 2023, když tvrdil, že jezdci budou s novými monoposty nuceni na Monze podřazovat už na rovince, 400 nebo 500 metrů před zatáčkou.
Výkon letošních pohonných jednotek je z 50 % generován elektrickou částí a z 50 % spalovacím motorem, což je výrazný rozdíl oproti roku 2025, kdy byl podíl elektrické složky pouhých 20 %. V letech 2027 a 2028 se má závislost na bateriích opět lehce snížit.
Za celým nápadem těchto pravidel však stál cíl přilákat do formule 1 nové automobilky tím, že technologii v královně motorsportu přiblížíme té v automobilovém průmyslu. Tuto část se tedy, nutno říct, splnit povedlo, neboť se do F1 vrátila Honda a nově vstoupilo Audi, Ford a General Motors.
Celkově se však nové regule zdají nedomyšlené a k tomuto tématu se vyjádřil i Carlos Sainz, který v Sepangu skončil po fantastickém startu a smolném kontaktu s Bortoletem až na sedmnáctém místě.
„No, myslím si, že formule 1 se musí nad sebou silně zamyslet a uvědomit si, jak se dostala do této situace,“ prohlásil Španěl.
„Je jasné, že tato pravidla jsou extrémně komplikovaná jak pro jezdce, tak pro týmy a dodavatele pohonných jednotek. A přepnout výkon z režimu pro suché na mokré podmínky je příliš složité. Je to příliš složité.“
„Mojí jedinou otázkou je to, kdo před pěti lety rozhodl, že toto je ten směr, kterým bychom se měli vydat. Nyní jsme v této situaci. Myslím si, že děláme to nejlepší s tím, co jako sport máme, a FIA společně s formulí 1 dělá to nejlepší s tím, co bylo před pěti lety rozhodnuto. Zcela jasně je však to, co bylo před čtyřmi nebo pěti lety schváleno, špatně a toto to jen znovu dokazuje,“ reagoval vítěz čtyř velkých cen na události ze zahřívacího kola na okruhu v Sepangu.
„Není tu nic moc, co říct. Pojďme si z toho jako sport vzít to, abychom tyto chyby už neopakovali a netrpěli kvůli tomu takovými zvláštními problémy,“ shrnul pilot Williamsu.