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F1 se musí nad sebou zamyslet, tvrdí Sainz po chaosu v Sepangu

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Dennívýzva
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Formule 1 zažila poprvé v éře nových pravidel deštivou Velkou cenu. Závod byl sice akční a dramatický, ovšem ještě před jeho startem jsme viděli záběry, které pro královnu motorsportu rozhodně nebyly dobrou reklamou. Složitost nových pravidel nyní kritizuje také Carlos Sainz.
Pilot Williamsu Carlos Sainz

Pilot Williamsu Carlos Sainz

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:36

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