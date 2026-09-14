Extraliga ještě nezačala a už hrozí válka. Dědek obvinil šéfy Sparty a Boleslavi ze střetu zájmů a žádá jejich odchod

11. dubna 2026, pár hodin po čtvrtém semifinále Sparty s Pardubicemi, odeslal Dědek e-mail vedení Asociace profesionálních klubů. Žádal v něm rezignaci ředitele extraligy Martina Loukoty, šéfa Sparty Petra Vosmíka i prezidenta APK Jana Tůmy. Důvod? Neřešené urážky z tribun, kvůli nimž prý plakal jeho syn. Forma byla emotivní, načasování výbušné. Jenže dubnový výbuch byl jen rozbuškou. Pod ním ležela nálož, která se skládala měsíce a která se týká miliard korun, televizních práv a budoucí podoby celé soutěže.
Dva konflikty v jednom
Příběh má dvě odlišné vrstvy, které se v mediálním šumu snadno slévají do jedné. První je osobní a emoční. Semifinálová série Sparta–Pardubice, hanlivé pokřiky fanoušků, Dědkův ostrý mail. Sám pardubický klub později přiznal, že zpráva vznikla v emocích, a Dědek se za formu i načasování omluvil. APK tehdy vyzvala k řešení interními mechanismy.
Druhá vrstva je systémová a mnohem závažnější. 14. května 2026 Dědek v rozhovoru pro Seznam Zprávy veřejně rozvedl, co považuje za jádro problému: kumulaci funkcí u lidí, kteří současně řídí kluby, asociaci i svaz. A představil vlastní nabídku na marketingová práva extraligy.
Kdo sedí na kolika židlích
Dědkova argumentace stojí na konkrétních jménech a konkrétních křeslech. Jan Tůma je prezidentem APK, viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje a generálním manažerem BK Mladá Boleslav. Petr Vosmík je předsedou správní rady a generálním ředitelem Sparty, členem představenstva APK a členem výkonného výboru ČSLH.
Podobný funkční překryv není v českém hokeji úplná výjimka, ve výkonném výboru svazu sedí i další extraligoví zástupci. Kombinace klub plus APK plus svaz ale dává Tůmovi a Vosmíkoví nadstandardní vliv oproti klubům, které takové zastoupení nemají. Rozhodují o pravidlech soutěže, v níž jejich vlastní týmy hrají. Dědek to nazývá střetem zájmů. APK to považuje za standardní model, v němž kluboví profesionálové přinášejí do řídících orgánů praxi.
Miliardy na stole
Skutečná sázka sporu se jmenuje marketingová a vysílací práva. Dědkova společnost RELMOST nabídla extraligovým klubům podle veřejně dostupných parametrů až 500 milionů korun ročně. Z toho 100 milionů v bonusech, ovšem podmíněných změnami, které by zasáhly do samotné struktury soutěže: konec baráže, přísnější licenční podmínky stadionů, možnost vstupu zahraničního klubu.
APK zvolila jinou cestu. 5. srpna 2026 valná hromada potvrdila balíčkový model prodeje práv poměrem 12:1:1. Jeden klub hlasoval pro Dědkovu variantu, jeden se zdržel. Kdo konkrétně, APK nezveřejnila. V září asociace tvrdila, že její směr podporuje třináct ze čtrnácti klubů. Obraz rozpolcené ligy to vyvrací; Dědek je v této otázce menšinový hlas.
RELMOST ovšem nezůstal u APK. Oslovil přímo ČSLH s návrhem na kompletní balík práv od sezony 2032/2033. Svaz v září potvrdil, že konečné rozhodnutí o budoucím uspořádání ještě nepadlo. Hra tedy není dohrána.
Pět dní před buly
10. září 2026, pět dní před startem nového ročníku, APK vydala prohlášení, v němž tvrdí, že Dědek poškozuje jméno asociace. Představenstvo dostalo mandát připravit postup vůči HC Dynamo Pardubice podle stanov a disciplinárního řádu. Dědek na to reagoval zmínkou o možných právních krocích, žádný soudní spor ale zatím zahájen nebyl.
Start sezony 2026/2027 je potvrzen na 15. a 16. září. Žádný z řídících orgánů neoznámil odklad ani organizační komplikace. Fanoušek v hledišti konflikt v nejbližších týdnech nepocítí. Pocítit ho ale může za dva roky, až vyprší současné smlouvy a někdo bude muset rozhodnout, kdo extraligu prodává, za kolik a za jakých podmínek.
Nejde o to, kdo má v tomto sporu sympatičtější argumenty. Jde o to, kdo bude mít klíče od pokladny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka