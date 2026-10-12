Extra vláčný mrkvový dort s rychlým Salko krémem – jednoduchý dezert, který zvládne každý. Skvělý na oslavu i jen tak ke kávě

Mrkvový dort s rychlým Salko krémem je přesně tím typem dezertu, který si vás podmaní na první dobrou. Spojení přirozeně sladké, Šťavnaté zeleniny, osvěžující citrusové vůně a sametově jemného krému vytváří nevšední harmonii, díky níž tento moučník působí, jako by dorazil přímo z vitríny té nejluxusnější cukrárny. Je to hřejivá a zároveň úžasně svěží pochoutka, která pozvedne každé odpoledne u kávy i slavnostní rodinné setkání na nezapomenutelný gurmánský zážitek.
Historie mrkvového pečení má přitom překvapivě hluboké a skromné kořeny. Sahá až do středověku, kdy byl rafinovaný cukr vzácným a nesmírně drahým zbožím. Šikovné hospodyně proto do těst přidávaly nastrouhanou sladkou mrkev, aby moučníky přirozeně osladily a zároveň jim dodaly vláčnost. Obrovskou renesanci pak tento koncept zažil v Anglii a Americe během 20. století. Dnešní moderní verze se Salko krémem posouvá tuto staletími prověřenou klasiku do úplně nové dimenze – tradiční hutné sýrové krémy totiž nahrazuje lehkou, bleskově připravenou a dokonale lahodnou směsí, která si získává srdce sladkomilů po celém světě.
Velkým kouzlem tohoto mrkvového zázraku je jeho obrovská variabilita a prostor pro vlastní nápady. Místo tradičních vlašských ořechů na zdobení i do těsta můžete beze strachu sáhnout po křupavých lískových oříšcích, jemných plátcích mandlí nebo krémových kešu. Svěží nádech krému i těsta krásně podtrhne kapka pomerančové šťávy či jemně nastrouhaná kůra, a pokud milujete kořeněné tóny, do základu se přímo nabízí přisypat špetku mletého zázvoru, kardamomu či voňavé skořice. Je to zkrátka recept, který se přizpůsobí všemu, co máte zrovna po ruce, a pokaždé vám pod rukama vznikne jedinečný kulinářský originál.
Začněte s přípravou těsta. Ve větší míse vyšlehejte vejce s vanilkovým i klasickým cukrem a špetkou soli. Poté přidejte olej a směs mouky s kypřicím práškem do pečiva.
Tip: Mouku s kypřicí práškem prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky. Abyste dosáhli úžasně nadýchaného těsta, šlehejte ho po dobu 3–4 minut.
Do vzniklého těsta následně vmíchejte oloupanou nastrouhanou mrkev a citronovou kůru.
Poznámka: Citrónovou kůru můžete nahradit pomerančovou kůrou.
Vzniklé těsto vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35–45 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Upečený korpus nechte vychladnout a poté ho horizontálně rozdělte na dvě stejné části. Mezitím, co korpus chladne, připravte krém.
V samostatné míse vyšlehejte zakysanou smetanu se Salkem. Jakmile se ingredience propojí, vešlehejte do nich citrónovou šťávu.
Polovinu krému naneste na spodní část korpusu a zakryjte ho jeho druhou částí. Na ni pak naneste zbytek krému, který rozetřete i po stranách dezertu.
Stěny mrkvového dortu s rychlým Salko krémem na závěr ozdobte nasekanými ořechy a pochoutku vložte na 3–4 hodiny do lednice. Jakmile ztuhne, podávejte ji nakrájenou na kousky.
Tip: Na krému můžete vytvořit ozdobné ornamenty. Při zdobení se můžete nechat inspirovat postupem níže ve videu. Vlašské ořechy lze nahradit lískovými nebo jinými oblíbenými ořechy.
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VIDEO
Zdroj receptu: Alina FooDee
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato