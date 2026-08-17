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Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost

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Myslíte si, že vás jen tak nějaká otázka nedostane? Pak si vyzkoušejte náš kvíz, který je jen pro ty největší znalce filmů a seriálů. Možná jste výjimka a budete mít všechny otázky správně. Ale většina lidí bude ráda, když zvládne správně alespoň půlku.
Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost

Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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