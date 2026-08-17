Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Extra těžký kvíz, u kterého se vám orosí čelo. Dostat se přes půlku je tady superschopnost
Ještě letos na jaře měl jistou budoucnost. Tvůrci připravovali nové epizody, hlavní hvězda získala nominaci...
Hollywood se knih rozhodně nevzdává. Právě naopak. Druhá polovina roku 2026 nabídne hned několik...
V tomto týdnu Netflix rozhodně nezaostává. Na své si přijdou nadšenci šokujících true crime příběhů i...
Když Marvel v roce 2014 oznámil film o partě téměř neznámých vesmírných hrdinů, řada fanoušků pochybovala,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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